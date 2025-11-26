5 سيارات أقل من 900 الف جنيه بالسوق المصري.. بالسعر والتفاصيل

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات أقل من 900 الف جنيه‏، بعد موجة التخفيضات داخل السوق المحلي:

1- هيونداي اكسنت RB

تتميز هيونداي أكسنت RB موديل 2025 بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتوفر السيارة مزيج من الميزات المريحة مثل المكيف والمرايا الكهربائية وشاشة لمس لنظام الترفيه، بالإضافة إلى أنظمة الأمان الأساسية مثل الوسائد الهوائية الأمامية وABS و EBD

وياتي السعر الرسمي للسيارة هيونداي اكسنت ‏RB داخل الوسق المحلي 809,900 جنيه.

2- سوزوكى سويفت ديزاير

تتميز سوزوكي ديزاير موديل 2025 بمحرك بنزين سعة 1200سي سي ‏ بقوة 82 حصانًا وعزم دوران 113 نيوتن متر، يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات أو CVT.

تشتمل ميزاتها الرئيسية على أنظمة أمان مثل وسائد هوائية، ABS، EBD، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى نظام ترفيهي بشاشة لمس.

وياتي السعر الرسمي للسيارة سوزوكى سويفت ديزاير داخل الوسق المحلي 829,900 ‏جنيه.‏

3- جيلي امجراند

تتميز جيلي امجراند موديل 2025 بمحرك 1.5 لتر بقوة 120 حصان وعزم دوران 152 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

وتشمل مواصفاتها الداخلية والخارجية شاشات متعددة، وأنظمة أمان متقدمة، وكماليات مثل فتحة سقف (في الفئات الأعلى).

وياتي السعر الرسمي للسيارة جيلي امجراند ‏داخل الوسق المحلي ‏‏839,000 ‏جنيه.‏

4- رينو كارديان

تتميز رينو كارديان موديل 2025 بمحرك بنزين سعة 1.0 لتر تيربو بقوة 100 حصان، وتتوفر بثلاث فئات تجهز بميزات مختلفة، تشمل شاشة لمس مقاس 8 بوصات، وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ومساحة تخزين خلفية بسعة 410 لترًا.

تتضمن مواصفاتها الأخرى أنظمة أمان مثل نظام الثبات الإلكتروني، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، بالإضافة إلى وسائد هوائية.

وياتي السعر الرسمي للسيارة رينو كارديان ‏داخل الوسق المحلي ‏‏849,900 ‏جنيه.‏

5- بايك يو 5 بلس

تتميز سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 بمحرك سعة 1.5 لتر، 4 أسطوانات بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن/متر، مقترنًا بناقل حركة CVT.

من أبرز مواصفاتها نظام دفع أمامي، تصميم خارجي عصري بمصابيح LED، نظام ترفيه بشاشة تعمل باللمس، ومجموعة متكاملة من أنظمة السلامة مثل الوسائد الهوائية، ABS، EBD، ونظام التحكم في الثبات ESC.

وياتي السعر الرسمي للسيارة بايك يو 5 بلس ‏داخل الوسق المحلي ‏‏854,900 ‏جنيه.‏