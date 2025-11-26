قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تعرف على جوتليب دايملر مصنع أول سيارة بأربع عجلات ؟

جوتليب دايملر مصنع أول سيارة بأربع عجلات
إبراهيم القادري

جوتليب دايملر كان مهندسًا ومخترع ألماني، وهو رائد في تطوير محركات الاحتراق الداخلي، وهو من أوائل رواد صناعة السيارات، واشتهر بتطوير أول دراجة نارية في عام 1885 .

جوتليب دايملر مصنع أول سيارة بأربع عجلات

شارك جوتليب دايملر في تأسيس شركة دايملر موتورين جيزيلشافت (DMG)، التي تطورت لتصبح جزءًا من شركة مرسيدس-بنز.

تصميم أول سيارة بـ أربع عجلات

قام جوتليب دايملر بإنشاء أول سيارة بأربع عجلات في عام 1886، وذلك من خلال تعديل عربة خيل لحمل محرك بنزين عالي السرعة كان قد طوره هو و ويلهلم مايباخ في عام 1885.

جوتليب دايملر مصنع أول سيارة بأربع عجلات

أطلق جوتليب دايملر عليها اسم "دايملر موتور كار"، وكانت السيارة تعمل بمحرك بنزين رباعي الأشواط ويمكن أن تصل سرعتها إلى 16 كيلومترًا في الساعة.

نشأة جوتليب دايملر

ولد نشأة جوتليب دايملر في شورتندورف بألمانيا، وتدرب على صناعة البنادق قبل أن يدرس الهندسة الميكانيكية في شتوتغارت.

التطوير المبكر للمحركات من قبل جوتليب دايملر

جوتليب دايملر مصنع أول سيارة بأربع عجلات

عمل جوتليب دايملر في شركة نيكولاس أوتو وتأثر بعمل أوتو على المحرك رباعي الأشواط، وفي عام 1882، ترك دايملر الشركة مع شريكه فيلهلم مايباخ لبدء ورشتهما الخاصة لتصنيع المحركات.

اختراعات السيارات المبكرة من قبل جوتليب دايملر

في عام 1885 اخترع هو ومايباخ ما يعرف بأول دراجة نارية في العالم، وتعرف باسم "دايملر ريت واجن"، وفي عام 1886 قام بتكييف محركه عالي السرعة مع عربة تجرها الخيول في الأصل، ليصنع بذلك أول سيارة بأربع عجلات في التاريخ.

وفي عام 1889 بنى جوتليب دايملر ومايباخ أول سيارة لهما مصممة من الصفر كسيارة، وليس كعربة تم تعديلها، وزودها بناقل حركة رباعي السرعات.

جوتليب دايملر مصنع أول سيارة بأربع عجلات

وجدير بالذكر ان اختراعات نشأة جوتليب دايملر بمثابة حجر الزاوية في تطوير السيارات الحديثة، وساهمت اختراعاته ومحركاته في صناعة السيارات الأولى.

جوتليب دايملر مصنع أول سيارة بأربع عجلات

بالاضافة إلي انه أسس هو ومايباخ شركة دايملر موتورين جيزيلشافت (DMG) التي أصبحت فيما بعد جزء من شركة مرسيدس-بنز .

جوتليب دايملر رواد صناعة السيارات دايملر موتورين جيزيلشافت دايملر موتور كار نشأة جوتليب دايملر السيارات المبكرة

