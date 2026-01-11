سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن

أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق والمعين حديثًا عضوًا بمجلس النواب، عن تقديره واعتزازه بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا وطنيًا قبل أن تكون تشريفًا، وتستلزم العمل الجاد من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن خلال المرحلة المقبلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح شكري أن خبرته الممتدة لسنوات طويلة في العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية ستنعكس بشكل مباشر على أدائه داخل البرلمان، مشيرًا إلى أنه يسعى لتوظيف هذه الخبرات لدعم القضايا التي تمس حياة المواطنين، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السياسة الخارجية المصرية تمر بمرحلة مختلفة عن السابق، تتسم بتعقيدات وتحديات متزايدة فرضتها التحولات الإقليمية والدولية، إلى جانب ما تحمله من فرص تتطلب رؤية استراتيجية وخبرة متراكمة في التعامل مع الملفات الخارجية.

وأكد شكري أن دوره البرلماني لن يقتصر على المشاركة في مناقشة التشريعات والقضايا الداخلية فقط، بل سيمتد ليشمل تقديم رؤى وتحليلات تدعم متخذ القرار، خاصة فيما يتعلق بملفات العلاقات الخارجية، والاستثمار الأجنبي، والأمن القومي، بما يحقق التوازن بين المصالح الوطنية والتطورات الدولية.

وأضاف أن وجود كوادر تمتلك خبرات متخصصة داخل مجلس النواب يسهم في إثراء النقاشات البرلمانية، وتعزيز قدرة المجلس على التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب فهماً عميقًا للأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وشدد السفير سامح شكري على أن الثقة الرئاسية التي حظي بها تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه الشعب المصري، مؤكدًا التزامه بالعمل بروح الفريق داخل المجلس، ودعم السياسات التي تخدم أهداف الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية، والحفاظ على المصالح العليا لمصر داخليًا وخارجيًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وأن مجلس النواب يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في دعم مسيرة البناء الوطني، وصياغة تشريعات وسياسات تتماشى مع تطلعات المصريين وتحديات المستقبل.