رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
وزير الأوقاف يوجّه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن

رنا عبد الرحمن

أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق والمعين حديثًا عضوًا بمجلس النواب، عن تقديره واعتزازه بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا وطنيًا قبل أن تكون تشريفًا، وتستلزم العمل الجاد من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن خلال المرحلة المقبلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح شكري أن خبرته الممتدة لسنوات طويلة في العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية ستنعكس بشكل مباشر على أدائه داخل البرلمان، مشيرًا إلى أنه يسعى لتوظيف هذه الخبرات لدعم القضايا التي تمس حياة المواطنين، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السياسة الخارجية المصرية تمر بمرحلة مختلفة عن السابق، تتسم بتعقيدات وتحديات متزايدة فرضتها التحولات الإقليمية والدولية، إلى جانب ما تحمله من فرص تتطلب رؤية استراتيجية وخبرة متراكمة في التعامل مع الملفات الخارجية.

وأكد شكري أن دوره البرلماني لن يقتصر على المشاركة في مناقشة التشريعات والقضايا الداخلية فقط، بل سيمتد ليشمل تقديم رؤى وتحليلات تدعم متخذ القرار، خاصة فيما يتعلق بملفات العلاقات الخارجية، والاستثمار الأجنبي، والأمن القومي، بما يحقق التوازن بين المصالح الوطنية والتطورات الدولية.

وأضاف أن وجود كوادر تمتلك خبرات متخصصة داخل مجلس النواب يسهم في إثراء النقاشات البرلمانية، وتعزيز قدرة المجلس على التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب فهماً عميقًا للأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وشدد السفير سامح شكري على أن الثقة الرئاسية التي حظي بها تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه الشعب المصري، مؤكدًا التزامه بالعمل بروح الفريق داخل المجلس، ودعم السياسات التي تخدم أهداف الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية، والحفاظ على المصالح العليا لمصر داخليًا وخارجيًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وأن مجلس النواب يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في دعم مسيرة البناء الوطني، وصياغة تشريعات وسياسات تتماشى مع تطلعات المصريين وتحديات المستقبل.

