هيونداي جراند I10 سيدان بـ 400 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي جراند I10 موديل 2016

توافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي جراند I10 موديل 2016، وتنتمي I10 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي جراند I10 موديل 2016 الخارجية

هيونداي جراند I10 موديل 2016

تمتلك سيارة هيونداي جراند I10 موديل 2016 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي، صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها أسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج امامية، وبها شبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك هيونداي جراند I10 موديل 2016

هيونداي جراند I10 موديل 2016

تحصل سيارة هيونداي جراند I10 موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي جراند I10 موديل 2016 الداخلية

هيونداي جراند I10 موديل 2016

زودت سيارة هيونداي جراند I10 موديل 2016 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في الإضاءة والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي جراند I10 موديل 2016

يصل سعر سيارة هيونداي جراند I10 موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي جراند I10 موديل 2016

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب اصطحاب فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .