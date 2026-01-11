أمير المصري يتألق في العرض الخاص لفيلم Giant بإحدى سينمات القاهرة

شهدت إحدى سينمات القاهرة المقام حالياً العرض الخاص لفيلم Giant، بحضور النجم أمير المصري الذي خطف الأنظار بإطلالته الأنيقة وتفاعله اللافت مع الجمهور ووسائل الإعلام.

وحرص أمير المصري على التواجد في العرض الخاص لدعم الفيلم، حيث عبّر عن سعادته بعرض العمل في مصر، مؤكدًا أهمية هذه التجربة في مسيرته الفنية، خاصة لما يحمله الفيلم من أبعاد إنسانية ودرامية مميزة.

وشهد العرض حضور عدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين، الذين أشادوا بأداء أمير المصري في الفيلم، معتبرين دوره خطوة جديدة تعكس تطوره واختياراته الفنية المتنوعة على المستويين المحلي والدولي.

ويُعد فيلم Giant من الأعمال التي حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي، لما يقدمه من قصة مؤثرة ومعالجة سينمائية لافتة.



يقدم أمير المصري أحد أهم أدواره السينمائية حتى الآن، حيث يجسّد شخصية نسيم حميد في مرحلة حاسمة من حياته. وخضع المصري لتحضيرات مكثفة شملت تدريبات ملاكمة يومية، وتغييرًا في البنية الجسدية، إلى جانب العمل على اللهجة والحضور الحركي داخل الحلبة، بهدف تقديم أداء واقعي ودقيق.



ويُعد هذا الدور خطوة جديدة في مسيرة أمير المصري العالمية، بعد مشاركاته اللافتة في أعمال دولية خلال السنوات الأخيرة.