ننسى اللي كان.. منة فضالي: العمل مع ياسمين عبد العزيز تجربة مميزة

قالت الفنانة منة فضالي إن مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان" تُعد مكسبًا كبيرًا لها على المستوى الفني، مؤكدة سعادتها بالتجربة وبفريق العمل بالكامل، خاصة أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في عمل درامي.

وأكدت منة فضالي أثناء مقابلتها في برنامج «نجمك مع يارا»، أن العمل مع ياسمين عبد العزيز تجربة مميزة، ووصفتها بأنها فنانة عملية للغاية وتحب العمل بجدية، وتقدّر الالتزام والاجتهاد، موضحة وجود فرق واضح بين من يأتي إلى موقع التصوير من أجل العمل الحقيقي، ومن يأتي دون تركيز أو استعداد.

وأشادت بكواليس التصوير، مؤكدة أن أجواء العمل مع ياسمين عبد العزيز إيجابية ومليئة بالطاقة الجيدة، ووصفتها بأنها إنسانة طيبة وجدعة، تحب من حولها وتتعامل بروح جميلة مع جميع العاملين.

وتحدثت منة فضالي عن فريق العمل، مشيرة إلى أن الكاست بالكامل قوي ومتناغم، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد الخبيري، مؤكدة أنه صديق عزيز عليها وتحب العمل معه، إلى جانب تقديرها الكبير للسيناريست عمرو محمود ياسين، الذي وصفته بالصديق القريب منها، وأنها تعاونت معه في أكثر من عمل، كما أشادت بعائلة ياسين، ووصفتهم بأنهم عائلة محترمة وأصحاب قيم.

ووجهت منة فضالي رسالة خاصة إلى ياسمين عبد العزيز، قالت فيها إنها تراها إمرأة قوية ونجمة شاملة على المستويين الفني والإنساني، مؤكدة أنها كسبت صديقة حقيقية من خلال هذا العمل، إلى جانب تقديرها لمكانتها الفنية.

منة فضالي ورسائلها للجمهور

وعن تدخل الجمهور في الحياة الشخصية للفنانين، أعربت منة فضالي عن استيائها الشديد، مشيرة إلى أن الفنانين بشر وليسوا أنبياء، وأنه لا يحق لأحد التدخل في تفاصيل حياتهم الخاصة أو الحكم عليهم، مؤكدة أن السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير في تشويه صورة الفنانين وتحويل أي شخص إلى ناقد أو صحفي دون معرفة الحقيقة.

وأضافت أن الناس لا تعرف ما يدور داخل بيوت الآخرين، ولا تدرك حجم الضغوط أو المعاناة التي يمر بها الفنانون، ومع ذلك يتم إطلاق الأحكام والاتهامات دون أي معرفة حقيقية بالواقع.

وبخصوص تشبيهها بنجمات الزمن الجميل، أوضحت أنها في بداياتها الفنية كانت تُشبه الفنانة سعاد حسني بسبب ملامح البراءة وصغر سنها آنذاك، ثم لاحقًا تم تشبيهها بالفنانة هالة فؤاد، وفي الفترة الحالية يتم تشبيهها بنجمات مثل مديحة كامل وبرين سات، وهو أمر يفرحها نظرًا لحبها الشديد لهؤلاء النجمات.

وأكدت منة فضالي رفضها فكرة تقديم السير الذاتية للفنانين، مشيرة إلى أن هذه الأعمال غالبًا لا تعكس الحقيقة الكاملة، وأن كل فنانة لها تاريخها وشخصيتها الخاصة التي لا يمكن تكرارها، موضحة أنه يمكن تقديم أعمال مستوحاة من شخصيات عامة، لكن دون تقديم سيرة ذاتية مباشرة.

وكشفت عن عشقها لتركيا والثقافة التركية، وأنها تتابع الدراما التركية باستمرار، ولديها صداقات قوية مع عدد كبير من الفنانين الأتراك، من بينهم الفنان مراد، الذي حرصت على دعمه وحضور كواليس أحد أعماله الأخيرة، مؤكدة تقديرها الكبير له على المستوى الإنساني والفني.

أحداث مسلسل "وننسى اللي كان": نجمة سينمائية تواجه الصراعات والمنافسة والمكائد وسط تحديات كبيرة

تدور أحداث مسلسل "وننسى اللي كان" حول نجمة سينمائية شهيرة تجسدها ياسمين عبد العزيز، ويستعرض العمل رحلتها الفنية من خلال فلاش باك يبدأ من خطواتها الأولى في الوسط الفني حتى وصولها لقمة النجاح.

ومع تصاعد شهرتها، تدخل في صراع مع نجمة أخرى تجسدها شيرين رضا، بعد أن تحولت علاقة العمل بينهما إلى منافسة مشتعلة تغذيها الغيرة والمكائد.

وتتصاعد الأحداث مع محاولات تشويه وابتزاز تهدف لدفع البطلة إلى الاعتزال، لكنها تختار المواجهة بدعم من المقربين منها، وعلى رأسهم البودي جارد الخاص بها، الذي يجسد دوره كريم فهمي، والذي تجمعه بها علاقة تتطور تدريجيًا وسط الضغوط والصراعات.

ويشارك في إشعال الخلافات طرف ثالث انتهازي، تجسده منة فضالي، ينقل الأسرار بين الطرفين مقابل المال، ما يجعل دورها محوريًا في تصاعد الأحداث وتشويق العمل.

أبطال مسلسل "وننسى اللي كان": كاست متكامل وطاقم عمل متجانس يعكس قوة الإنتاج والاحترافية

يشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز: كريم فهمي، خالد سرحان، شيرين رضا، منة فضالي، ليلى عز العرب، إلهام وجدي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.