رجالتنا رفعوا راسنا .. منة فضالي تُهنئ الفراعنة بعد ملحمة كوت ديفوار

علا محمد

علّقت الفنانة منة فضالي على فوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقالت منة فضالي في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «مبروك لمصر، مبروك لرجالتنا اللي رافعين راسنا، فرحتونا والله، وربنا معاكم، تحيا مصر».

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر
سجّل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور، ليضع كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

وأضاف رامي ربيعة الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الفراعنة.

وسجّل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعدما تلقى تمريرة مميزة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، حوّلها بنجاح إلى شباك كوت ديفوار.

وسجّل أحمد فتوح هدف كوت ديفوار الأول بالخطأ في مرماه، بعد تحويله كرة عرضية لم يتمكن من التعامل معها بشكل جيد، لتصبح النتيجة 2-1.

وأضاف جويلا دوي الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 73، مستغلًا خطأ دفاعيًا من منتخب مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في الدور نصف النهائي، بعد فوز السنغال على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.

