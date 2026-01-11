قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
فن وثقافة

ما زال غيابك مؤلما وأثقل ما يتحمله بكاء.. ريم البارودى تحيى ذكرى وفاة والدها

ريم البارودي
ريم البارودي
علا محمد

أحيت الفنانة ريم البارودي ذكرى وفاة والدها، وشاركت عددا من الاستوريهات عبر حسابها على "إنستجرام".


وقالت ريم : "11 يناير 2023، عدت 3 سنين وما زال غيابك موحشا ومؤلما، كان ولا زال وجع رحيلك عظيماً، كان أثقل من أن يتحمله بكاء، الذكرى السنوية الثالثة لفقيدي، أرجو الدعاء لوالدى".

واضافت ريم البارودي عبر استوري آخر عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام : "اللهم ابعث لأبي حبيبى من نعيمك ما يؤنس وحشته ومن رحماتك ما تطيب رقدته ومن دعوات عبادك ما ينير مرقده، وأت له من روح جنتك ما ينسيه شقاء الدنيا يا رب العالم".

وقد قررت الفنانة ريم البارودي اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من صفحات السوشيال ميديا ، بسبب تداول اخبار و عناوين مغلوطة ، خاصة بعد ظهورها الاخير في حفلة محمد رمضان ، أكدت ريم أنها لن تتهاون.

وقالت ريم البارودي في تصريحات لموقع صدي البلد الاخباري: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد العديد من الصفحات التي تعمدت الإساءة لي بهدف زيادة نسب المشاهدة.


تشارك ريم البارودي في مسلسل "قبل وبعد" و الذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني  مؤكدة سعادتها بالعودة للتعاون مع النجمة مي عز الدين للمرة الثالثة.

الفنانة ريم البارودي

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

محمد عيد

محمد عيد: إستراتيجيات سياحية ناجحة تدفع المغرب ومصر إلى صدارة أفريقيا

رضا بهلوي

رضا بهلوي يتحدث عن عودته لإيران و قيادة المرحلة الانتقالية

دونالد ترامب

ترامب يشعل الأحداث مع كوبا ويظهر بصورة أمام العلم الكوبي وهو يدخن السيجار

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

