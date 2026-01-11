ما زال غيابك مؤلما وأثقل ما يتحمله بكاء.. ريم البارودى تحيى ذكرى وفاة والدها

أحيت الفنانة ريم البارودي ذكرى وفاة والدها، وشاركت عددا من الاستوريهات عبر حسابها على "إنستجرام".



وقالت ريم : "11 يناير 2023، عدت 3 سنين وما زال غيابك موحشا ومؤلما، كان ولا زال وجع رحيلك عظيماً، كان أثقل من أن يتحمله بكاء، الذكرى السنوية الثالثة لفقيدي، أرجو الدعاء لوالدى".

واضافت ريم البارودي عبر استوري آخر عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام : "اللهم ابعث لأبي حبيبى من نعيمك ما يؤنس وحشته ومن رحماتك ما تطيب رقدته ومن دعوات عبادك ما ينير مرقده، وأت له من روح جنتك ما ينسيه شقاء الدنيا يا رب العالم".

وقد قررت الفنانة ريم البارودي اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من صفحات السوشيال ميديا ، بسبب تداول اخبار و عناوين مغلوطة ، خاصة بعد ظهورها الاخير في حفلة محمد رمضان ، أكدت ريم أنها لن تتهاون.

وقالت ريم البارودي في تصريحات لموقع صدي البلد الاخباري: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد العديد من الصفحات التي تعمدت الإساءة لي بهدف زيادة نسب المشاهدة.



تشارك ريم البارودي في مسلسل "قبل وبعد" و الذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني مؤكدة سعادتها بالعودة للتعاون مع النجمة مي عز الدين للمرة الثالثة.