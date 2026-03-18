قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا مساس بكهرباء المنازل.. أحمد موسى: الإجراءات الحكومية مؤقتة للترشيد وسط تصاعد التوترات
المستفيدون والمحرومن من إجازة عيد الفطر 2026 وفقا للقانون
رئيس كاف: من المبادئ الأساسية لدينا عدم تفضيل أي دولة إفريقية على أخرى
أحمد موسى: الحكومة تطبق إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الإقليمية
الدفاع السعودية تعترض 6 مسيرات.. تصاعد الهجمات يضع المنشآت الحيوية تحت التهديدات
الإمارات تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. الجمعة أول أيام العيد
بعد هجوم رأس لفان.. قطر تطرد مسؤولين إيرانيين وتمنحهما 24 ساعة للمغادرة
مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير في طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي
موجهًا بالوقوف بجوارهم.. شيخ الأزهر يُعزي أسرة طالب الدراسات الإسلامية ببني سويف
أحمد موسى يدعو لتفعيل الدفاع العربي المشترك: ما يحدث أخطر من غزو العراق وتحذير من اتساع الحرب
بسبب الأجرة.. القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالسب والضرب في الغربية
بعد استهداف منشآت الطاقة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد عسكري «قوي» ويدعو لإخلاء منشآت النفط بالخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد استهداف منشآت الطاقة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد عسكري «قوي» ويدعو لإخلاء منشآت النفط بالخليج

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا جديدًا توعد فيه خصوم طهران برد عسكري وصفه بـ“القوي”، وذلك عقب ما قال إنه استهداف طال منشآت حيوية في قطاع الوقود والطاقة داخل إيران.

وجاء هذا التصعيد بعد اتهامات إيرانية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هجمات استهدفت مواقع لإنتاج النفط والغاز، من بينها حقل “بارس الجنوبي” الذي يعد الأكبر عالميًا في هذا المجال.

وبحسب هذه الرواية، فإن تأكد وقوع الهجوم سيعني تسجيل سابقة من نوعها خلال الصراع الحالي، إذ لم يسبق أن تعرضت منشآت الإنتاج النفطية والغازية الإيرانية لهجمات مباشرة، رغم أن إسرائيل كانت قد استهدفت مؤخرًا مستودعات وقود داخل إيران.

في المقابل، نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي قوله إن هجومًا استهدف منشأة في عسلوية جنوب غربي إيران، فيما أشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى أن الضربة على منشأة “بارس” نفذت بتنسيق مع الولايات المتحدة. غير أن مسؤولًا أمريكيًا نفى تورط بلاده في استهداف حقول الغاز، مؤكدًا أن إسرائيل هي من نفذت العملية.

وفي بيان رسمي، وصف الحرس الثوري الجهة المنفذة للهجوم بـ“العدو الإجرامي”، معتبرًا أن ما حدث يمثل اعتداءً على جزء من البنية التحتية للطاقة. كما شدد على أن طهران سترد على أي استهداف لمنشآتها الاقتصادية أو الحيوية في الوقت الذي تراه مناسبًا.

وأضاف البيان أن إيران ترى استهداف منشآت الطاقة في الدول “المصدرة” أمرًا يمكن التعامل معه بالمثل، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق الرد.

كما دعا الحرس الثوري إلى إخلاء بعض المنشآت النفطية في كل من السعودية وقطر والإمارات، تحسبًا لأي تطورات محتملة.

وفي أعقاب هذه التحذيرات، أعلنت السلطات السعودية انتهاء حالة التأهب في العاصمة الرياض، بعد أن تعاملت أنظمة الدفاع الجوي مع تهديد صاروخي، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية” الرسمية.

الحرس الثوري الإيراني قطاع الوقود والطاقة داخل إيران إيران إسرائيل المنشآت النفطية في الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

