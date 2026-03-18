بعد استهداف منشآت الطاقة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد عسكري «قوي» ويدعو لإخلاء منشآت النفط بالخليج

أطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا جديدًا توعد فيه خصوم طهران برد عسكري وصفه بـ“القوي”، وذلك عقب ما قال إنه استهداف طال منشآت حيوية في قطاع الوقود والطاقة داخل إيران.

وجاء هذا التصعيد بعد اتهامات إيرانية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هجمات استهدفت مواقع لإنتاج النفط والغاز، من بينها حقل “بارس الجنوبي” الذي يعد الأكبر عالميًا في هذا المجال.

وبحسب هذه الرواية، فإن تأكد وقوع الهجوم سيعني تسجيل سابقة من نوعها خلال الصراع الحالي، إذ لم يسبق أن تعرضت منشآت الإنتاج النفطية والغازية الإيرانية لهجمات مباشرة، رغم أن إسرائيل كانت قد استهدفت مؤخرًا مستودعات وقود داخل إيران.

في المقابل، نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي قوله إن هجومًا استهدف منشأة في عسلوية جنوب غربي إيران، فيما أشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى أن الضربة على منشأة “بارس” نفذت بتنسيق مع الولايات المتحدة. غير أن مسؤولًا أمريكيًا نفى تورط بلاده في استهداف حقول الغاز، مؤكدًا أن إسرائيل هي من نفذت العملية.

وفي بيان رسمي، وصف الحرس الثوري الجهة المنفذة للهجوم بـ“العدو الإجرامي”، معتبرًا أن ما حدث يمثل اعتداءً على جزء من البنية التحتية للطاقة. كما شدد على أن طهران سترد على أي استهداف لمنشآتها الاقتصادية أو الحيوية في الوقت الذي تراه مناسبًا.

وأضاف البيان أن إيران ترى استهداف منشآت الطاقة في الدول “المصدرة” أمرًا يمكن التعامل معه بالمثل، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق الرد.

كما دعا الحرس الثوري إلى إخلاء بعض المنشآت النفطية في كل من السعودية وقطر والإمارات، تحسبًا لأي تطورات محتملة.

وفي أعقاب هذه التحذيرات، أعلنت السلطات السعودية انتهاء حالة التأهب في العاصمة الرياض، بعد أن تعاملت أنظمة الدفاع الجوي مع تهديد صاروخي، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية” الرسمية.