ريم البارودي: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات المسيئة لي على مواقع التواصل الاجتماعي

قررت الفنانة ريم البارودي اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من صفحات السوشيال ميديا ، بسبب تداول اخبار و عناوين مغلوطة ، خاصة بعد ظهورها الاخير في حفلة محمد رمضان ، أكدت ريم أنها لن تتهاون.

وقالت ريم البارودي في تصريحات لموقع صدي البلد الاخباري: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد العديد من الصفحات التي تعمدت الإساءة لي بهدف زيادة نسب المشاهدة.



تشارك ريم البارودي في مسلسل "قبل وبعد" و الذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني مؤكدة سعادتها بالعودة للتعاون مع النجمة مي عز الدين للمرة الثالثة.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا الفنان عماد زيادة، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج مها سليم.