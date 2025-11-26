BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

تستعد بي إم دبليو لإنهاء مسيرة سيارتها الرودستر Z4 رسميا، بعد سنوات من تراجع الإقبال على هذا الطراز الرياضي المفتوح، ولتوديع الموديل كشفت الشركة عن إصدار نهائي محدود يعتمد على فئة Z4 M40i، مع حزمة تجهيزات خاصة وسعر أعلى من النسخ التقليدية.

الإصدار الختامي Z4 M40i يأتي بمواصفات ثابتة دون إمكانية تخصيص، باستثناء خيار واحد فقط يتعلق بناقل الحركة، إذ يمكن للمشتري الاختيار بين ناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات أو ناقل يدوي من 6 سرعات، ويأتي الناقل اليدوي ضمن باقة أداء خاصة تشمل إعدادات محسّنة للمخمدات الخلفية ونظام التوجيه والتحكم في الجر مع دفلوك رياضي.

تحت الغطاء، تحتفظ السيارة بمحركها الشهير 3.0 لتر تيربو من ست أسطوانات بقوة 382 حصان وعزم دوران يقترب من 500 نيوتن متر، مع اعتماد عجلات أمامية قياس 19 بوصة وخلفية 20 بوصة.

أما التصميم الخارجي فجاء موحدا لجميع السيارات، إذ اعتمدت بي إم دبليو طلاء أسود حصري مدعوم بحزمة شادولاين التي تضيف لمسات سوداء لامعة على المرايا والشبك الأمامي والمصد السفلي ومخارج العادم، ويتكامل السقف القماشي الأسود مع مكابس مكابح مطلية باللون الأحمر لتعزيز الطابع الرياضي.

داخل المقصورة، تظهر لمسات الوداع بوضوح من خلال خياطة حمراء على لوحة العدادات والكونسول والأبواب، إضافة إلى مقاعد M الرياضية المكسوة بمزيج من جلد فيرناسكا الأسود والألكانتارا، كما تحمل عتبات الأبواب شعارا خاصا يؤكد أنها نسخة الإصدار النهائي.

وتزود السيارة بمجموعة واسعة من التجهيزات القياسية، تشمل أنظمة مساعدة السائق، ونظام صوتي من هارمان كاردون، إلى جانب باقة بريميوم التي توفر الإضاءة المحيطية، وعرض المعلومات على الزجاج، ومزايا أخرى.

من المخطط إنتاج النسخة النهائية من Z4 بين فبراير وأبريل من العام المقبل بأعداد محدودة للغاية، بسعر يبدأ من 78,675 دولارا، أي ما يقرب من 3 ملايين و 750 ألف جنيه مصري.

وتجدر الإشارة إلى أن تويوتا أعلنت سابقا أنه سيتم إيقاف إنتاج شقيقتها الميكانيكية سوبرا في مارس المقبل، مع وعد بتقديم بديل جديد، بينما لم تكشف بي إم دبليو حتى الآن عن أي خطط تخص جيل رابع محتمل من Z4.