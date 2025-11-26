قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
كريم عاطف

تستعد بي إم دبليو لإنهاء مسيرة سيارتها الرودستر Z4 رسميا، بعد سنوات من تراجع الإقبال على هذا الطراز الرياضي المفتوح، ولتوديع الموديل كشفت الشركة عن إصدار نهائي محدود يعتمد على فئة Z4 M40i، مع حزمة تجهيزات خاصة وسعر أعلى من النسخ التقليدية.

الإصدار الختامي Z4 M40i يأتي بمواصفات ثابتة دون إمكانية تخصيص، باستثناء خيار واحد فقط يتعلق بناقل الحركة، إذ يمكن للمشتري الاختيار بين ناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات أو ناقل يدوي من 6 سرعات، ويأتي الناقل اليدوي ضمن باقة أداء خاصة تشمل إعدادات محسّنة للمخمدات الخلفية ونظام التوجيه والتحكم في الجر مع دفلوك رياضي.

تحت الغطاء، تحتفظ السيارة بمحركها الشهير 3.0 لتر تيربو من ست أسطوانات بقوة 382 حصان وعزم دوران يقترب من 500 نيوتن متر، مع اعتماد عجلات أمامية قياس 19 بوصة وخلفية 20 بوصة.

أما التصميم الخارجي فجاء موحدا لجميع السيارات، إذ اعتمدت بي إم دبليو طلاء أسود حصري مدعوم بحزمة شادولاين التي تضيف لمسات سوداء لامعة على المرايا والشبك الأمامي والمصد السفلي ومخارج العادم، ويتكامل السقف القماشي الأسود مع مكابس مكابح مطلية باللون الأحمر لتعزيز الطابع الرياضي.

داخل المقصورة، تظهر لمسات الوداع بوضوح من خلال خياطة حمراء على لوحة العدادات والكونسول والأبواب، إضافة إلى مقاعد M الرياضية المكسوة بمزيج من جلد فيرناسكا الأسود والألكانتارا، كما تحمل عتبات الأبواب شعارا خاصا يؤكد أنها نسخة الإصدار النهائي.

وتزود السيارة بمجموعة واسعة من التجهيزات القياسية، تشمل أنظمة مساعدة السائق، ونظام صوتي من هارمان كاردون، إلى جانب باقة بريميوم التي توفر الإضاءة المحيطية، وعرض المعلومات على الزجاج، ومزايا أخرى.

من المخطط إنتاج النسخة النهائية من Z4 بين فبراير وأبريل من العام المقبل بأعداد محدودة للغاية، بسعر يبدأ من 78,675 دولارا، أي ما يقرب من 3 ملايين و 750 ألف جنيه مصري.

وتجدر الإشارة إلى أن تويوتا أعلنت سابقا أنه سيتم إيقاف إنتاج شقيقتها الميكانيكية سوبرا في مارس المقبل، مع وعد بتقديم بديل جديد، بينما لم تكشف بي إم دبليو حتى الآن عن أي خطط تخص جيل رابع محتمل من Z4.

بي إم دبليو الرودستر Z4 Z4 Z4 M40i السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

محافظ المنيا وخريجي الدفعة الرابعة من برنامج المرأة تقود في المحافظات

محافظ المنيا يهنئ الدفعة الرابعة من برنامج “المرأة تقود” خلال حفل ختام الدورة التدريبية

صورة أرشيفية

العثور على جثة مجهولة تطفو بـالنيل في "أولاد الشيخ" بسوهاج

الطبيبة السوهاجية التي فارقت الحياة

رحيل مفاجئ.. جراحة قلب شابة ترحل بعد إنقاذ مريض بعملية كبرى

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد