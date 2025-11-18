نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

بعد توقف إنتاج شيفروليه كامارو لأكثر من عامين، يبدو أن الأسطورة ستعيش حصرا على حلبات السباق في الوقت الراهن، حيث أنه لا توجد خطط معلنة لعودة الجيل السابع من السيارة الرياضية الشهيرة كطراز إنتاجي قريبا، لكن شيفروليه أكدت استمرار حضورها من خلال عالم سباقات "ناسكار".

ومؤخرا كشفت شيفروليه عن النسخة المحدثة من سيارة السباق "كامارو ZL1" استعدادا لموسم "ناسكار" المقبل، وتستلهم هذه النسخة تصميمها من حزمة الأداء الكربوني التي كانت متاحة لملاك طراز ZL1 الأخير، وتتميز بغطاء محرك أكبر، وشبك أمامي معدل، وعتبات جانبية أكثر بروز.

وتؤكد الشركة أن التحديثات الديناميكية الهوائية ليست تجميلية فقط، بل وظيفية بالكامل، حيث تسمح لنسخة السباق بتحقيق مستوى قريب جدا من قوة الارتكاز التي يوفرها إصدار "1LE"، بفارق لا يتجاوز 5 بالمئة فقط، ما يرفع قوة الضغط السفلي بنسبة مدهشة تبلغ 361 بالمئة.

من المقرر أن تظهر كامارو ZL1 المخصصة لسباقات ناسكار لأول مرة رسميا في شهر فبراير المقبل، خلال سباق "Cook Out Clash" على حلبة بومان جراي في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

على صعيد سيارات الإنتاج، ما زالت الصورة ضبابية للغاية، رئيس جنرال موتورز، مارك رويس، ربط عودة كامارو بضرورة تقديم مزيج من المتعة والجمال والعملية، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضعف الطلب العام على السيارات الرياضية حاليا، باستثناء عدد محدود من الطرازات.