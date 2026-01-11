الرئيس التنفيذي لمعرض الكتاب يكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ57 |فيديو

قال أحمد مجاهد، الرئيس التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الاستعدادات للدورة السابعة والخمسين من المعرض تسير وفق جدول زمني محدد، موضحًا أن الافتتاح الرسمي سيكون يوم 21 من الشهر الجاري تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.



وأكد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل مكانته كأكبر حدث ثقافي وفني في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن دورة هذا العام تحمل طابعًا خاصًا من حيث الرؤية والبرامج، بما يعكس تطور المعرض واستجابته لاهتمامات الجمهور المتنوع.



وأوضح مجاهد أن شخصية المعرض هذا العام هي الأديب العالمي نجيب محفوظ، بمناسبة مرور 20 عامًا على رحيله، لافتًا إلى أن ثيم الدورة مستوحى من إحدى عباراته الشهيرة الداعية إلى القراءة والمعرفة، مضيفا أن المعرض يركز هذا العام على تشجيع القراءة، خاصة بين الأجيال الشابة، مع استمرار طرح القضايا الثقافية والفكرية الكبرى، مثل الهوية الوطنية والقضايا الأدبية والفنية.



وكشف أن تحليل بيانات الزوار في الدورة الماضية أظهر أن نحو 80% من الحضور من الشباب، ما دفع إدارة المعرض لإطلاق برامج وندوات مخصصة لهم، من بينها سلسلة "جيل يقرأ العالم بطريقته" التي تستضيف كتابًا ومبدعين تحت سن الأربعين.