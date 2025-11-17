تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة ام جى 5 موديل 2020 ‏‏.‏

تم تزويد جميع فئات سيارة ام جي 5 موديل 2020 بمحرك واحد من 4 اسطوانات بسعة 1.5 لتر، بقوة 118 حصان وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT)، تتميز السيارة بكفاءة في استهلاك الوقود، حيث يبلغ المعدل المشترك حوالي 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر (حوالي 15.6 كم/لتر).

يبلغ الطول الإجمالي للسيارة ام جي 5 موديل 2020، 4601 ملم، والعرض 1818 ملم، والارتفاع 1489 ملم، مع قاعدة عجلات طويلة تبلغ 2680 ملم، تختلف الجنوط بين الفئات، حيث تأتي الفئة الأساسية بجنوط فولاذية مقاس 15 بوصة، بينما تحصل الفئات الأعلى على جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة.

تتضمن المقصورة الداخلية مجموعة من الميزات التي تختلف حسب الفئة، مثل شاشة لمس مركزية مقاس 10.1 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية ومقاعد أمامية مدفأة.

حصلت السيارة على تصنيف أمان 5 نجوم من C-NCAP، وتأتي مجهزة بمجموعة شاملة من أنظمة الأمان بما في ذلك نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ونظام التحكم بالثبات (ESC)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية أو نظام رؤية محيطية 360 درجة في الفئات العليا، وما يصل إلى ست وسائد هوائية.

وتاتي أسعار السيارة ام جى 5 موديل 2020‏، داخل سوق السيارات ‏المستعملة تتراوح ما بين 550 الف جنيه الي 650 الف جنيه.‏