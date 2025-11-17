تخفيض خاص 140 دولارًا على التابلت الذكي في أكبر موجة خصومات لهذا العام

أعلنت سامسونج عن تخفيض هائل على جهاز Galaxy Tab S10 FE بمناسبة أسبوع Black Friday، ليصبح متاحًا بسعر أقل بـ 140 دولار من المعتاد، ويمنح المستخدمين فرصة اقتناء واحد من أبرز الأجهزة اللوحية لهذا العام في الفئة المتوسطة.

ويتميز الجهاز بشاشة كبيرة ودعم لقلم S Pen وسعة تخزين عالية، كما يأتي بمعالج قوي يسمح بتشغيل الألعاب والتطبيقات المعقدة بسهولة.

المواصفات والمزايا

يقدم Galaxy Tab S10 FE تجربة استخدام متكاملة؛ شاشة LCD بحجم 10.9 بوصة بدقة عالية، بطارية تدوم ليوم كامل مع دعم الشحن السريع، وكاميرا بدقة جيدة لضمان الاجتماعات والتعليم عن بعد، إضافة إلى دعم الصوت المحيطي وتقنية Dolby Atmos لتجربة ترفيهية أفضل.

فرص الاستفادة من العرض

يوفر العرض فرصة مميزة لأصحاب الأعمال والطلاب، حيث يمكن استخدام الجهاز في الإنتاجية أو مشاهدة الفيديوهات أو الرسم الإلكتروني وصناعة المحتوى، خاصة مع دعم أدوات التوصيل السريع وإمكانيات تعدد المهام.

آراء التقنيين

رحب خبراء التقنية بهذا العرض معتبرينه صفقة لا تُفوّت مقارنة بما يقدمه الجهاز من مواصفات وسعر بعد التخفيض، خاصة مع موجة الغلاء في الأجهزة الذكية واعتماد الكثيرين على الأجهزة اللوحية كبديل عملي للكمبيوتر المحمول والعمل اليومي.

يُعد Galaxy Tab S10 FE خيارًا ذكيًا خلال أسبوع Black Friday لمن يريد جهازًا متكاملاً بقيمة تنافسية، ويحمل خصائص سامسونج المميزة. العرض محدد لفترة قصيرة ويُنصح بالاستفادة قبل انتهاء التخفيضات الموسمية لامتلاك أفضل الأجهزة اللوحية في 2025.