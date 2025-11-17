خصومات ضخمة على أحدث هواتف سامسونج و آبل وأجهزة التابلت و السماعات

انطلقت فعاليات Black Friday في Walmart لهذا العام مع موجة من التخفيضات غير المسبوقة على عشرات المنتجات التقنية، شملت الهواتف الذكية، أجهزة التابلت، الساعات الذكية، سماعات الرأس والسماعات اللاسلكية، وحتى مكبرات الصوت البلوتوث.

يبرز من أبرز العروض خصم 420 دولارًا على هاتف Galaxy S24 Ultra وخصم 349 دولارًا على جهاز Galaxy Tab S9 Ultra، إلى جانب خصومات كبيرة على Motorola Razr (2024)، وiPhone 16 Plus، وiPhone 16 Pro Max المقفلة على بعض الشبكات.

عروض هواتف وتابلت مذهلة

تتنوع عروض الهواتف بين أجهزة سامسونج وجوجل وموتورولا وون بلس، مع تخفيضات قيّمة حتى على الأجهزة القابلة للطي مثل Galaxy Z Flip 7 وRazr (2024).

لا تقتصر العروض على الأجهزة الجديدة، بل تشمل أيضًا خصومات على تابلت Galaxy Tab S9 Ultra وTab S9 FE+ بإصدارهم العالمي، وخصم 100 دولار على iPad جيل عاشر.

أفضل صفقات الساعات الذكية والسماعات

يمكن لعشاق الساعات الذكية الاستفادة من حسم 220 دولارًا على Galaxy Watch Ultra (2025) و150 دولارًا على Apple Watch Series 10، إضافة إلى تخفيضات على مجموعة ساعات Garmin الفاخرة.

لم تغب السماعات عن الحدث، فهناك خصومات كبيرة على سماعات Bose وSony وسماعات AirPods Pro 2 وBeats وغيرهم، إلى جانب عروض مغرية على مكبرات الصوت المحمولة مثل JBL Boombox 3 وSony ULT Field 5.

نصائح المستهلك الذكي

يشير التقرير إلى ضرورة الانتباه لشروط العروض خاصة عقود الباقات للهاتف، ومقارنة الأسعار بين المتاجر، حيث تتوفر خيارات الأجهزة المفتوحة والمقفلة، وتبقى الفرصة متاحة لترقية أجهزتك أو اقتناء الهدايا في موسم نهاية السنة بتخفيضات حقيقية.

تقدم Walmart في Black Friday هذا العام طيفًا هائلًا من العروض، لتضمن لكل مستخدم فرصة اقتناء أفضل أجهزة الهواتف، التابلت والساعات والسماعات بأسعار منافسة، بشرط التحرك بسرعة قبل انتهاء التخفيضات الموسمية منتصف نوفمبر.