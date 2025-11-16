تقارير تؤكد انخفاض أسعار Galaxy S26 .. سامسونج تراعي ميزانية المستخدمين

كشف تقرير جديد أن سامسونج تعتزم تثبيت أسعار سلسلة Galaxy S26 عند نفس مستوى العام الماضي، رغم التوقعات السابقة بزيادة الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة المكونات الداخلية للهواتف الذكية.

وأكد أحد المسربين التقنيين أن الشركة ضحت ببعض خططها الأصلية ذات التصميم الأنحف وسعة البطارية الأكبر، من أجل الحفاظ على قدرة المستخدمين على شراء الجهاز دون زيادة مالية.

تفاصيل التسريب وخلفيات القرار

كان مقرراً أن يأتي Galaxy S26 بسمك 6.9 ملم فقط (أنحف من S25)، مع بطارية ضخمة تصل إلى 4900 مللي أمبير، لكن سامسونج قررت التراجع عن هذه الابتكارات حرصاً على عدم رفع السعر النهائي للمستخدمين.

وتشير مصادر إلى أن الجهاز سيحتوي على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير فقط، مع الحفاظ على سعر الإصدار الأساسي عند 799 دولاراً وهو ذات سعر S25 وآيفون 17 الجديد.

ردود فعل السوق والمستخدمين

تفاوتت آراء المستخدمين بين من يفضّل الحفاظ على الأسعار الثابتة ولو على حساب التصميم، وبين من كان يأمل في جهاز أكثر نحافة وسعة بطارية أكبر حتى لو ارتفع السعر. نتائج استطلاع Phone Arena أظهرت أن غالبية المستخدمين يفضلون ثبات الأسعار، فيما أبدى البعض رغبتهم في مزيد من الابتكار.

مستقبل التصميم واعتماد السوق للقرار

يرى محللون أن سامسونج تراهن بهذه الخطوة على كسب ولاء شريحة أكبر من المستخدمين مفضلي السعر الثابت، في ظل موجة ارتفاع أسعار الأجهزة الذكية عالمياً.. إلا أن هذا القرار يعني تباطؤ وتيرة الابتكار في تصاميم الأجهزة الرائدة لحساب استقرار الميزانية فقط.

تؤكد استراتيجية سامسونج الجديدة على تقديم أجهزة متقدمة بأسعار مقبولة، ولو تطلّب ذلك التنازل عن ابتكارات التصميم أو السعة العالية، ما قد يفتح المجال أمام منافسة أكثر شراسة بين الشركات خلال السنوات القادمة، ويبقي الباب مفتوحاً لتغييرات مستقبلية في قطع وتصميم الهواتف الذكية.