أجواء ممطرة بامتياز تغطي شرق القاهرة ومدن القناة وسيناء| الطقس

شهدت غالبية مناطق شرق القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، صباح اليوم، أجواء شتوية بامتياز على شرق البلاد، حيث تحركت السحب الممطرة بإتجاه شرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحياناً على مناطق من شمال سيناء.

أمطار ضربت شرق القاهرة وسيناء

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على شرق القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء، في الوقت الذي رصدت صور الأقمار الصناعية إلى السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى، مع استمرار الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى مع أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، شبورة مائية كثيفة بدأت من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ووصلت في بعض المناطق إلى حد الضباب بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

اضطراب الملاحة على شواطئ 8 محافظات

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم يكون شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

كما حذّرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، خاصة (الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح)، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 19 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 18 – الصغرى 9

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 18 – الصغرى 9

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 – الصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 20 – الصغرى 6

جنوب الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 12

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، خاصة في الصباح الباكر، واتباع تعليمات السلامة المعلنة.