مواصفات وأسعار هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold المرتقب

في تطور مثير لعشاق الهواتف القابلة للطي، كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات وميزات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z TriFold المتوقع طرحه قريباً.

ويأتي الجهاز بتصميم ثلاثي الطي، ما يجعله أول هاتف ذكي من سامسونج يتبنى هذه التقنية، ويثير الكثير من الحماس والترقب في المجتمع التقني العالمي.

تصميم مبتكر وشاشة متعددة الاستخدامات

يعتمد Galaxy Z TriFold على نظام طي متعدد يمنح المستخدم حرية تحويل الجهاز من هاتف عادي إلى جهاز لوحي واسع بشاشة كبيرة جداً. ووفقاً للتسريبات، ستتميز الشاشة بجودة عرض عالية ودعم معدل تحديث سريع، بالإضافة إلى متانة أكبر بفضل التحسينات التي أضافتها سامسونج على آلية المفصلات.

مواصفات تقنية قوية

تشير المصادر التقنية أن الهاتف سيزود بمعالج قوي من الجيل الأحدث مع دعم تقنية 5G، فضلاً عن نظام كاميرات متطور بقدرات تصوير احترافية. يتوقع أن يوفر الجهاز بطارية ذات سعة كبيرة تواكب حجم الشاشة واستخداماتها، مع دعم الشحن السريع وخيارات تخزين متنوعة تناسب جميع الفئات.

موعد الإطلاق وسعر متوقع يثيران النقاش

أشارت بعض التقارير إلى أن سامسونج قد تكشف رسمياً عن هاتف Galaxy Z TriFold في الربع الأول من عام 2026، بسعر قد يتجاوز 1800 دولار أمريكي، ما جعل عشاق العلامة يتساءلون عن قدرة الهاتف على المنافسة في ظل أسعار مرتفعة لأحدث التقنيات.

يبدو أن Galaxy Z TriFold قادم ليعيد تعريف مفهوم الهواتف القابلة للطي، مع إمكانيات نوعية وتصميم يعكس تطور سامسونج الدائم. ويبقى السؤال مطروحاً: هل سيكون السعر المرتفع حاجزاً أمام انتشاره، أم أن الابتكار سيجذب المستخدمين لتجربة الجيل الجديد من الأجهزة الذكية؟