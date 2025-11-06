قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
الأمم المتحدة: تعذ.يب ومعاملة غير إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل
شوط أول | الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في نصف نهائي السوبر المصري
الحكومة الإسرائيلية: لن نسمح لأن يمثل حزب الله تهديدا لنا
مطاعم ومولات تجارية | تلال الفسطاط في ثوب حضاري جديد
بعد تداول فيديو الواقعة.. الخارجية تتابع تفاصيل مشادة معتمر مصري مع شرطي داخل الحرم المكي
مروان عثمان يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا بهدف رائع أمام الأهلي في السوبر
دون إصابات| السيطرة على حريق نشب في جزء من بنزينة بالشرقية
الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| إطلاق هاتف Realme GT8 Pro و6 هواتف سامسونج سينتهي دعمها هل موبايلك من بينها؟

.أخبار التكنولوجيا
.أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بكاميرا زوم 200 ميجابكسل ..إطلاق هاتف Realme GT8 Pro

كشفت شركة Realme عن إطلاقها هاتف Realme GT 8 Pro في 20 نوفمبر وسيتوفر الهاتف بلونين الأزرق والأبيض الداكن، ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، المبني على أحدث تقنيات TSMC بتقنية 3 نانومتر

بتصميم أنيق وأداء قوي .. تسريب يكشف مواصفات سلسلة Vivo S50 الجديدة
من المتوقع أن تكشف شركة فيفو النقاب عن سلسلة هواتف Vivo S50 في وقت لاحق من هذا الشهر، كخليفة لسلسلة هواتف Vivo S30 التي طُرحت في وقت سابق من هذا العام. وسيتم تجنّب استخدام علامة S40 التجارية، إذ يُعتبر الرقم "4" نذير شؤم في بعض الأسواق الآسيوية

6 هواتف سامسونج سينتهي دعمها .. هل موبايلك من بينها؟

تعد سامسونج من مُصنّعي الهواتف الذكية الذين يُوفّرون لأجهزتهم دعمًا برمجيًا طويل الأمد. لكن هذا الدعم ينتهي عاجلًا أم آجلًا لكل هاتف أو جهاز لوحي، وقد حلّ المصير نفسه بستة أجهزة. جالاكسي، أيّها؟

كشفت سامسونج عن الإصلاحات التي يُقدمها تحديث نوفمبر الأخير، وحدّثت جدول تحديثاتها. وأوضحت أن الأجهزة الستة التالية ستتأثر: لن تتلقى أجهزة جالاكسي أي تحديثات بعد الآن.

أول اختبار أداء لهاتف Honor 500 يكشف مواصفاته القوية
إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف Honor 500 والتي ستُطرح قبل نهاية عام 2025

وفقًا لموقع Digital Chat Station، سيضم هاتف Honor 500 شاشة متوسطة الحجم بقياس 6.5 بوصة مُحاطة بإطار معدني. كما ستحتوي الشاشة على ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية للتحقق من الهوية

هاتف هواوي Mate 70 Air الجديد .. تصميم مذهل وميزات جبارة
إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائجة فيمكنك التفكير في شراء  هاتف Huawei Mate 70 Air والمقرر إطلاقه رسميًا في الصين، ليصبح أحدث هاتف ذكي ينضم إلى هواتف  Air الفاخرة ذات التصميم الخفيف

أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارا وتقارير أحدث التقنيات أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

ترشيحاتنا

معرض القاهرة التجاري 2025

هيئة المعارض والمؤتمرات تفتتح معرض القاهرة التجاري 2025 تحت شعار "كل ما يخص البيت المصري"

المنوفي

الذكاء الاصطناعي على مائدة الاستثمار: حازم المنوفي يربط التكنولوجيا بتنمية الصناعات الغذائية

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT”.. فوز 12 عضوا بالانتخابات لدورة 2025 / 2029

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات

ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

فيديو

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد