أخبار التكنولوجيا| إطلاق هاتف Realme GT8 Pro و6 هواتف سامسونج سينتهي دعمها هل موبايلك من بينها؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بكاميرا زوم 200 ميجابكسل ..إطلاق هاتف Realme GT8 Pro

كشفت شركة Realme عن إطلاقها هاتف Realme GT 8 Pro في 20 نوفمبر وسيتوفر الهاتف بلونين الأزرق والأبيض الداكن، ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، المبني على أحدث تقنيات TSMC بتقنية 3 نانومتر

بتصميم أنيق وأداء قوي .. تسريب يكشف مواصفات سلسلة Vivo S50 الجديدة

من المتوقع أن تكشف شركة فيفو النقاب عن سلسلة هواتف Vivo S50 في وقت لاحق من هذا الشهر، كخليفة لسلسلة هواتف Vivo S30 التي طُرحت في وقت سابق من هذا العام. وسيتم تجنّب استخدام علامة S40 التجارية، إذ يُعتبر الرقم "4" نذير شؤم في بعض الأسواق الآسيوية

6 هواتف سامسونج سينتهي دعمها .. هل موبايلك من بينها؟

تعد سامسونج من مُصنّعي الهواتف الذكية الذين يُوفّرون لأجهزتهم دعمًا برمجيًا طويل الأمد. لكن هذا الدعم ينتهي عاجلًا أم آجلًا لكل هاتف أو جهاز لوحي، وقد حلّ المصير نفسه بستة أجهزة. جالاكسي، أيّها؟

كشفت سامسونج عن الإصلاحات التي يُقدمها تحديث نوفمبر الأخير، وحدّثت جدول تحديثاتها. وأوضحت أن الأجهزة الستة التالية ستتأثر: لن تتلقى أجهزة جالاكسي أي تحديثات بعد الآن.

أول اختبار أداء لهاتف Honor 500 يكشف مواصفاته القوية

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف Honor 500 والتي ستُطرح قبل نهاية عام 2025

وفقًا لموقع Digital Chat Station، سيضم هاتف Honor 500 شاشة متوسطة الحجم بقياس 6.5 بوصة مُحاطة بإطار معدني. كما ستحتوي الشاشة على ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية للتحقق من الهوية

هاتف هواوي Mate 70 Air الجديد .. تصميم مذهل وميزات جبارة

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائجة فيمكنك التفكير في شراء هاتف Huawei Mate 70 Air والمقرر إطلاقه رسميًا في الصين، ليصبح أحدث هاتف ذكي ينضم إلى هواتف Air الفاخرة ذات التصميم الخفيف