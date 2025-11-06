قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاتف هواوي Mate 70 Air الجديد .. تصميم مذهل وميزات جبارة

هاتف Huawei Mate 70
هاتف Huawei Mate 70
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائجة فيمكنك التفكير في شراء  هاتف Huawei Mate 70 Air والمقرر إطلاقه رسميًا في الصين، ليصبح أحدث هاتف ذكي ينضم إلى هواتف  Air الفاخرة ذات التصميم الخفيف

مواصفات هاتف Huawei Mate 70 Air

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 7 بوصات وسمك هيكل 6.6 مم. تدعم شاشة AMOLED معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا ودقة 2760 × 1320 بكسل.

تم الكشف عن هاتف Huawei Mate 70 Air بشاشة 7 بوصة وبطارية 6500 مللي أمبير
على الرغم من تصميمه النحيف البالغ 6.6 مم، فهو يضم  بطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 66 واط. يزن 208 جرامات، ويعد الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعياري IP68/IP69.

يُقدّم الجهاز خيارين للمعالجات بناءً على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يعمل إصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بمعالج Kirin 9020A، بينما يستخدم إصدار 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) شريحة Kirin 9020B.

تم الكشف عن هاتف Huawei Mate 70 Air بشاشة 7 بوصة وبطارية 6500 مللي أمبير
في الخلف.

ميزات هاتف Mate 70 Air 

 يتميز هاتف Mate 70 Air بكاميرا رئيسية واسعة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 وتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS). كما ستحصل على كاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل RYYB مع تقريب بصري 3x وتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ألوان بدقة 1.5 ميجابكسل.

لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، يوفر الهاتف كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل وقد تم الكشف عن هاتف Huawei Mate 70 Air بشاشة 7 بوصة وبطارية 6500 مللي أمبير
يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 5.1، ويوفر العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي. تشمل المواصفات الأخرى ماسح بصمة جانبي، وشبكة Wi-Fi 7، وبلوتوث 5.2 مع LE، وصوت عالي الدقة، واتصال Beidou عبر الأقمار الصناعية، وتقنية NFC، وشحن سلكي عكسي بقوة 5 واط.

يتوفر هاتف هواوي ميت 70 إير بألوان الذهبي والفضي، والأبيض، والأسود ويعد متاح للشراء حاليًا في الصين عبر متجر هواوي الإلكتروني الرسمي. 

أما عن سعر الهاتف فيأتي سعر إصدار 12 جيجابايت/256 جيجابايت هو 4,199 يوان صيني (590 دولارًا أمريكيًا)، بينما سعر إصدار 12 جيجابايت/512 جيجابايت هو 4,699 يوان صيني (660 دولارًا أمريكيًا).

 أما هاتف هواوي ميت 70 إير بإصدار 16 جيجابايت/256 جيجابايت، فيبلغ سعره 4,699 يوان صيني (660 دولارًا أمريكيًا)، وإصدار 16 جيجابايت/512 جيجابايت هو 5,199 يوان صيني (730 دولارًا أمريكيًا).

