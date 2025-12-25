صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الخميس 25-12-2025 مجموعة من المباريات المهمة في عدد من المسابقات المحلية، يتصدرها لقاء نيوم والنجمة في الدوري السعودي، إلى جانب مواجهات قوية في كأس عاصمة مصر .

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى منافسات الدوري السعودي، التي تقام اليوم بثلاث مباريات مرتقبة، أبرزها مواجهة فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، أمام فريق النجمة، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد نقاط مهمة في مشوار البطولة.

الفيحاء × الحزم – الساعة 4:50 مساءً – عبر قناة Thmanyah

الرياض × الاتفاق – الساعة 7:30 مساءً – عبر قناة Thmanyah

نيوم × النجمة – الساعة 7:30 مساءً – عبر قناة Thmanyah

مباريات كأس عاصمة مصر

تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بإقامة أربع مباريات قوية، تشهد مشاركة أندية جماهيرية كبيرة، في إطار سعي الفرق لتعزيز فرصها في التأهل للأدوار التالية.

حرس الحدود × المصري – الساعة 5:00 مساءً

الجونة × البنك الأهلي – الساعة 5:00 مساءً

الزمالك × سموحة – الساعة 8:00 مساءً

بيراميدز × الإسماعيلي – الساعة 8:00 مساءً

وتحظى مواجهة الزمالك وسموحة، وكذلك لقاء بيراميدز والإسماعيلي، باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.