ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
الولايات المتحدة.. عاصفة تهدد الحياة تضرب كاليفورنيا عشية عيد الميلاد
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الخميس 25-12-2025 مجموعة من المباريات المهمة في عدد من المسابقات المحلية، يتصدرها لقاء نيوم والنجمة في الدوري السعودي، إلى جانب مواجهات قوية في كأس عاصمة مصر .

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى منافسات الدوري السعودي، التي تقام اليوم بثلاث مباريات مرتقبة، أبرزها مواجهة فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، أمام فريق النجمة، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد نقاط مهمة في مشوار البطولة.

  • الفيحاء × الحزم – الساعة 4:50 مساءً – عبر قناة Thmanyah
  • الرياض × الاتفاق – الساعة 7:30 مساءً – عبر قناة Thmanyah
  • نيوم × النجمة – الساعة 7:30 مساءً – عبر قناة Thmanyah

مباريات كأس عاصمة مصر

تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بإقامة أربع مباريات قوية، تشهد مشاركة أندية جماهيرية كبيرة، في إطار سعي الفرق لتعزيز فرصها في التأهل للأدوار التالية.

  • حرس الحدود × المصري – الساعة 5:00 مساءً
  • الجونة × البنك الأهلي – الساعة 5:00 مساءً
  • الزمالك × سموحة – الساعة 8:00 مساءً
  • بيراميدز × الإسماعيلي – الساعة 8:00 مساءً

وتحظى مواجهة الزمالك وسموحة، وكذلك لقاء بيراميدز والإسماعيلي، باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

De Tomaso
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

