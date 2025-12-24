مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-12-2025 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 24-12-2025 عددًا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدّرها مباراة منتخب الجزائر مع السودان في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ولقاء الكاميرون مع الجابون.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

بوركينا فاسو X غينيا الإستوائية – 2.30 مساء – beIN Sports HD MAX 1

الجزائر X السودان – 5 مساء - beIN Sports HD MAX 1

كوت ديفوار X موزمبيق – 7.30 مساء - beIN Sports HD MAX 1

الكاميرون X الجابون – 10 مساء - beIN Sports HD MAX 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2

الوصل X الوحدات – 6 مساء

المحرق X الاستقلال – 6 مساء

الأهلي القطري X أنديخون – 6 مساء

أركاداج X الخالدية – 6 مساء

النصر X الزوراء – 6 مساء

جوا X استقلال دوشنبه – 6 مساء