الكاف يحدد مواعيد مباراة الزمالك في الكونفيدرالية

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد مواعيد مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير المقبل.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في الجولة الرابعة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 1 فبراير المقبل.

وفي الجولة الخامسة يحل الزمالك ضيفًا على نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير المقبل.