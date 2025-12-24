قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الجزائر ضد السوادن والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا

منتخب السودان
منتخب السودان
عبدالله هشام

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، اليوم الأربعاء، إلى ملعب "مولاي الحسن" بالعاصمة المغربية الرباط حيث تقام قمة عربية خاصة بين الجزائر والسودان في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبدأ منتخب الجزائر مشواره في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة منتخب السودان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، في لقاء يحمل أبعاداً تاريخية ونفسية تتجاوز مجرد ثلاث نقاط في افتتاح البطولة.

موعد مباراة الجزائر ضد السودان 

وتقام مباراة الجزائر ضد السودان اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورت.

وتعد هذه هي أول مواجهة رسمية بين المنتخبين في تاريخ كأس أمم أفريقيا، رغم أنهما التقيا في ثماني مناسبات سابقة بمختلف البطولات، لم يعرف خلالها "محاربو الصحراء" طعم الخسارة، محققين أربع انتصارات وأربع تعادلات، مع أفضلية هجومية واضحة بتسجيل 12 هدفاً مقابل ثلاثة فقط في شباكهم.

ويدخل منتخب الجزائر نسخة المغرب 2025 وسط ضغوط كبيرة، بعد الخروج الصادم من دور المجموعات في النسختين الماضيتين (الكاميرون 2021 وكوت ديفوار 2023)، وهي خيبة لم يعتد عليها منتخب توج باللقب مرتين (1990 و2019)، ويملك تاريخاً ثرياً في القارة السمراء.

وهذا الفشل المتكرر أعاد إلى الواجهة جدلاً واسعاً داخل الشارع الرياضي الجزائري حول سقف الطموحات، خاصة بعد إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الهدف الأساسي هو "تجاوز الدور الأول" ، وهو ما اعتبره البعض تقليلاً من قيمة منتخب بحجم الجزائر، بينما رأى آخرون أنه طرح واقعي لتخفيف الضغط عن اللاعبين، في ظل التجارب الأخيرة المؤلمة.

ولم يحسم البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري، هذا الجدل، واكتفى بتصريحات دبلوماسية أكد فيها أن هدفه هو "الفوز في كل مباراة والذهاب إلى أبعد حد ممكن".

وسيكون المنتخب الجزائري مطالب بتحقيق الفوز لكسر سلسلة سلبية امتدت لست مباريات دون انتصار في النهائيات، وهي الأطول في تاريخه، كما أن أي تعثر جديد قد يعيد شبح الشك مبكراً. في المقابل، سيدخل السودان اللقاء دون ضغوط كبيرة، معتمداً على التنظيم الدفاعي ومحاولة استغلال أية هفوة.

فيما يعود منتخب السودان إلى أمم أفريقيا لأول مرة منذ 2021، وهو يدرك صعوبة المهمة في مجموعة تضم الجزائر، وبوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية. ورغم امتلاكه تاريخاً عريقاً كأحد مؤسسي البطولة وأول بطل لها عام 1970، إلا أن سجله الحديث لا يمنحه أفضلية كبيرة، إذ فاز مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة بالنهائيات.

ولم يسجل منتخب السودان أي هدف في مبارياته الافتتاحية الثلاث الأخيرة في أمم أفريقيا، كما اكتفى بتسجيل أربعة أهداف فقط في التصفيات، وهو الرقم الأدنى بين المنتخبات المتأهلة.

مدرب منتخب السودان كواسي أبياه، الذي يخوض ثالث تجربة له في النهائيات، يمتلك خبرة جيدة، ولم يخسر سوى مرة واحدة في اللعب المفتوح خلال مشاركاته السابقة.

