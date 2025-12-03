تشكيل منتخب الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

أعلن مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيلته لمواجهة السودان المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب “أحمد بن علي”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

ويلعب منتخب الجزائر رفقة السودان في المجموعة الرابعة وبرفقتهم العراق والبحرين.

تشكيل الجزائر ضد السودان في كأس العرب

وجاء تشكيل منتخب الجزائر ضد السودان كالتالي:

حراسة المرمى: فريد شعال.

خط الدفاع: نوفل خاسف - رضا حلايمية - أشرف عبادة - عبد القادر بدران.

خط الوسط: فيكتور لكحل - بن دبكة سفيان - بن زية ياسين.

خط الهجوم: آدم وناس - عادل بولبينة - رضوان بركان.

تشكيل السودان ضد الجزائر في كأس العرب

منجد النيل في حراسة المرمى، ياسر جوباك، محمد ارنق، مصطفى كرشوم، أحمد طبنجة، عمار طيجور، والي الدين خضر، صلاح عادل، عبد الرؤوف يعقوب، الجزولي نوح، محمد عبد الرحمن.

ويدافع منتخب الجزائر عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية من بطولة كأس العرب نسخة 2021.