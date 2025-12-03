قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة العربية للتصنيع تعقد شراكة استراتيجية مع شركة “ورك شوب تكنولوجي” الصينية
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة رسمية

الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة رسمية
الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة رسمية
أ ش أ

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بكين اليوم /الأربعاء/ في زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.


وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - عن استعداد الصين للعمل مع فرنسا لاغتنام هذه الزيارة كفرصة لدعم الروح التي وجهت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، وتعميق التعاون البراجماتي، والعمل على تنسيق أوثق في الشؤون متعددة الأطراف.. مضيفا أنه يمكن للجانبين معا إحراز تقدم جديد في شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التنمية السليمة والمطردة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، والإسهام بشكل أكبر في التعددية وبناء عالم ينعم بالسلام والاستقرار والازدهار.


وتعد هذه زيارة الدولة الرابعة التي يقوم بها الرئيس ماكرون إلى الصين، وردا لزيارة الدولة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى فرنسا العام الماضي، والتي وافقت الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا.


وخلال الزيارة، سيجري شي محادثات مع ماكرون لتوجيه تنمية العلاقات الصينية-الفرنسية في ظل الظروف الجديدة.. وسيتبادل الرئيسان وجهات النظر بشكل معمق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الساخنة الرئيسية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى الصين الرئيس الصيني شي جين بينغ متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية استعداد الصين للعمل مع فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

ترشيحاتنا

المتهمون

بيدفعوا رشاوى.. القبض على 4 من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين لانتخاب مرشحين بالبحيرة

المتهمون

بيوزعوا كروت دعائية.. القبض على 5 من أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد