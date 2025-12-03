الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة رسمية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بكين اليوم /الأربعاء/ في زيارة رسمية إلى الصين تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - عن استعداد الصين للعمل مع فرنسا لاغتنام هذه الزيارة كفرصة لدعم الروح التي وجهت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، وتعميق التعاون البراجماتي، والعمل على تنسيق أوثق في الشؤون متعددة الأطراف.. مضيفا أنه يمكن للجانبين معا إحراز تقدم جديد في شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التنمية السليمة والمطردة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، والإسهام بشكل أكبر في التعددية وبناء عالم ينعم بالسلام والاستقرار والازدهار.



وتعد هذه زيارة الدولة الرابعة التي يقوم بها الرئيس ماكرون إلى الصين، وردا لزيارة الدولة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى فرنسا العام الماضي، والتي وافقت الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا.



وخلال الزيارة، سيجري شي محادثات مع ماكرون لتوجيه تنمية العلاقات الصينية-الفرنسية في ظل الظروف الجديدة.. وسيتبادل الرئيسان وجهات النظر بشكل معمق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الساخنة الرئيسية.