محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
رياضة

انطلاق الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر

رباب الهواري

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في النسخة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، البطولة التي تشهد شعبيتها تزايدًا مستمرًا موسمًا بعد موسم. 

وتضم النسخة الحالية 21 فريقًا تم تقسيمها على ثلاث مجموعات، كل مجموعة تحتوي على سبعة أندية، على رأسها فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز.

القناة الناقلة والتحليل الرياضي
 

تنقل قناة “أون سبورت” مباريات البطولة مباشرة، مع حضور مجموعة من كبار المحللين الرياضيين لمتابعة الأحداث وتحليل الأداء الفني لكل فريق. 

جدول مباريات الجولة الثالثة

الثلاثاء 23 ديسمبر

  • مودرن سبورت × وادي دجلة – الساعة 5 مساءً
  • غزل المحلة × الأهلي – الساعة 5 مساءً

الأربعاء 24 ديسمبر

  • فاركو × إنبي – الساعة 5 مساءً
  • كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساءً
  • المقاولون العرب × طلائع الجيش – الساعة 8 مساءً
     

الخميس 25 ديسمبر

  • الجونة × البنك الأهلي – الساعة 5 مساءً
  • حرس الحدود × المصري – الساعة 5 مساءً
  • بيراميدز × الإسماعيلي – الساعة 8 مساءً
  • الزمالك × سموحة – الساعة 8 مساءً

أهمية الجولة الثالثة

تعد الجولة الثالثة من البطولة حاسمة لمعظم الفرق، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقعه في جدول ترتيب مجموعته والتأهل إلى المرحلة التالية. وتتميز البطولة بالمنافسة القوية بين الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى الفرص التي تمنحها للفرق الصاعدة لإثبات نفسها.


 

