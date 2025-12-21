إبراهيم عبدالخالق يكشف أهمية كأس عاصمة مصر لاستعادة مستوى نجوم الزمالك

أكد إبراهيم عبدالخالق، لاعب الزمالك السابق، أن الفوز ببطولة كأس عاصمة مصر سيزيد من ثقة أحمد عبدالرؤوف مع القلعة البيضاء.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: "كأس عاصمة مصر فرصة جيدة لتجربة اللاعبين البدلاء والناشئين، والبطولة هامة لاستعادة بعض اللاعبين لمستواهم في الفترة الحالية، وبكل تأكيد الفوز بالبطولة سيكون في صالح المدير الفني ويزيد من معنوياته".

وأضاف: "المنافسة بين الدباغ ومنسي وعمرو ناصر في صالح الزمالك، وأحمد عبدالرؤوف سعيد بهذا الأمر بكل تأكيد، لأن ذلك سيكون في مصلحة الفريق".

وأوضح: "خوان بيزيرا هو أهم صفقة للزمالك هذا الموسم، ويقدم أداءً مميزًا، ولا يزعجني ضياعه للهجمات، لأنه في النهاية سيجيد استغلال الفرص فيما بعد".