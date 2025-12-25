إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

نشرت الفنانة إليسا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام احتفالا بالكريسماس.

وعلقت عليها قائلة: “بهالليلة يللي كلها حب وإيمان ودفا، بتمنى تكون بيوتكن وقلوبكن مليانة فرح، وإن شاءالله هالعيد بيحمل معه كل شيء بتتمنوه، ينعاد عليكن بأيام حلوة”.

وتالقت إليسا، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الاحمر القطيفة من تصميم نيكولا جبران،قصير و نسقت معه شراب شيفون دانتيل باللون الأحمر.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهوره.

أعمال إليسا

تستعد الفنانة إليسا لإطلاق أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" المقرر عرضه في دور السينما في 11 نوفمبر 2025.

الأغنية تأتي كإعادة لأجواء الرومانسية التي ارتبطت بالجزء الأول من الفيلم الذي عرض قبل أكثر من 24 عامًا.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

صور إليسا