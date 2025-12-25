الولايات المتحدة.. عاصفة تهدد الحياة تضرب كاليفورنيا عشية عيد الميلاد

ضربت عاصفة شتوية قوية جنوب كاليفورنيا يوم الأربعاء، مصحوبة بأمطار غزيرة وفيضانات أدت إلى إصدار أوامر إخلاء في مناطق لوس أنجلوس ومحيطها، ووضع نحو 42 مليون شخص تحت مراقبة الفيضانات.



ووفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، تستمر الأمطار الغزيرة ضمن "نهر جوي قوي" من المتوقع أن يمتد حتى ما بعد عيد الميلاد، مع مخاطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية والصخرية، إضافة إلى احتمالية انقطاع الكهرباء وأضرار بالأشجار بسبب الرياح القوية.



في المناطق الجبلية مثل سييرا نيفادا، ستعيق الثلوج الكثيفة السفر عبر الممرات، فيما يواصل العلماء ربط هذه الظاهرة بتأثيرات التغير المناخي على "الأنهار الجوية"، التي تزيد من معدلات الأمطار والثلوج بسبب ارتفاع حرارة سطح المحيطات.

WRIGHTWOOD INCIDENT UPDATE:



San Bernardino County Fire remains in command of the Wrightwood Incident as ongoing rain continues to worsen mud and debris flows and flooding. The primary focus remains life safety. Crews are conducting door-to-door checks in impacted areas and… pic.twitter.com/mt44YKLZFi — San Bernardino County Fire (@SBCOUNTYFIRE) December 24, 2025



السلطات المحلية ناشدت السكان توخي الحذر واتباع تعليمات الإخلاء حفاظًا على السلامة، مع استمرار مراقبة الوضع حتى يوم الجمعة.