رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد
موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أهلا رمضان.. مبادرة موسعة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة

إسراء صبري

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الحكومة من جهودها بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لإطلاق النسخة الجديدة من مبادرة «أهلا رمضان»، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط الأسواق، وتأتي هذا العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة فعالة من وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية.

خصومات متنوعة لضبط الأسواق

من جهته، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة توفر خصومات تتراوح بين 15% و25% على السلع الأساسية والاستراتيجية، وفقًا لنوع كل سلعة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن في الأسواق وإتاحة بدائل متنوعة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وأوضح أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يسهم في استقرار المعروض وضمان توافر السلع بالكميات الكافية، بما يمنع حدوث أزمات أو نقص في الأسواق.

أكثر من 3000 منفذ على مستوى الجمهورية

وكشف عن التوسع الكبير في عدد المنافذ المشاركة هذا العام، حيث وصل عددها إلى أكثر من 3000 منفذ وشادر ومعرض في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى المواطنين في أقرب نقطة من محل إقامتهم.

وأشار إلى أن المبادرة تغطي جميع أنحاء البلاد، من مرسى مطروح شمالًا إلى حلايب وشلاتين جنوبًا، مرورًا بالعريش وباقي المحافظات، في تأكيد على حرص الدولة على تحقيق العدالة في توزيع السلع المدعومة.

كيلو الدواجن بـ 100 جنيه

وفي سياق متصل، أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهات بتوفير الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو، وهو ما انعكس إيجابًا على حركة الأسواق وأسهم في تهدئة الأسعار وتحقيق قدر من الانضباط في عمليات البيع والشراء.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات تحد من الممارسات الاحتكارية وتعزز المنافسة الإيجابية بين التجار، بما يصب في صالح المستهلك.

أسعار السلع الغذائي وياميش قبل رمضان 2026 في مصر

منظومة تعاون متكاملة لضمان النجاح

أوضح “عز” أن نجاح المبادرة يقوم على منظومة تعاون متكاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث توفر المحافظات أماكن إقامة المنافذ والمعارض، فيما تتحمل الدولة توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والحراسة، بينما تتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المنافذ لضمان كفاءة التشغيل واستمرار ضخ السلع بشكل منتظم.

واختتم بالتأكيد على أن الهدف النهائي لمبادرة «أهلا رمضان» هو تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعكس تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان موسم رمضاني مستقر من حيث توافر السلع والأسعار.

شهر رمضان مبادرة «أهلا رمضان» وزارة التموين الدواجن

