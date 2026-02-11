قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

توسع بلا إعلان رسمي.. إسرائيل تفرض أمرًا واقعًا في الضفة

محمد البدوي

تتسارع التطورات في الضفة الغربية وسط تحركات إسرائيلية متزايدة على الأرض، تثير تساؤلات واسعة بشأن مستقبل المنطقة وإمكانية تحول الواقع القائم إلى ضم فعلي دون إعلان رسمي. 

إعادة رسم الخريطة السياسية

وبين مواقف أمريكية توصف بالغامضة، وتصريحات متباينة حول السلام في الشرق الأوسط، تتصاعد المخاوف من إعادة رسم الخريطة السياسية عبر سياسات الأمر الواقع. 

أبعاد التحركات الجارية

وفي هذا السياق، كشف محلل سياسي فلسطيني أبعاد التحركات الجارية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يتجاوز مجرد توسع استيطاني، ليقترب من فرض سيطرة كاملة تدريجية، في ظل غياب اعتراض أمريكي حاسم، وهو ما يضع المشهد الإقليمي أمام مرحلة شديدة الحساسية.

وأكد نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق من مدينة جنين، أن إسرائيل تعمل بوتيرة متسارعة لترسيخ سيطرتها الميدانية على الضفة الغربية، موضحًا أن الإدارة الأمريكية لا تُبدي اعتراضًا واضحًا على ما يجري من توسع استيطاني.

الإعلان الرسمي عن ضم الضفة

وأوضح خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن واشنطن ترفض فقط الإعلان الرسمي عن ضم الضفة الغربية، لكنها في المقابل لا تتخذ موقفًا حازمًا تجاه الإجراءات الفعلية التي تُكرّس واقع الضم على الأرض، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا يمثل ضمًا غير معلن وإن لم يصدر قرار رسمي بذلك.

المناهضة للحقوق الفلسطينية

وأشار إلى وجود تيارات داخل الإدارة الأمريكية تتبنى مواقف متشددة تتقاطع مع أفكار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، المعروفة بتوجهاتها المناهضة للحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتناقض مع الخطاب الأمريكي المعلن بشأن دعم مسار السلام في الشرق الأوسط.

حكومة الاحتلال في الضفة الغربية

وشدد العابد على أن القوانين والإجراءات التي تفرضها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية تفتقر إلى أي اعتراف دولي، ولا تمنح إسرائيل شرعية قانونية لضم الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن تلك الخطوات تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتكليف أحمد عادل عبد الحكيم للقيام بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية

بعد تجديد الثقة .. اجتماع عاجل لوزير الصحة مع قيادات الوزارة

قداسة البابا لاون: الكنيسة هي الموطن الحي لكلمة الله

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

