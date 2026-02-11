حماس : الاحتلال ما زال يضع العراقيل أمام المسافرين عبر معبر رفح

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن الاحتلال ما زال يضع العراقيل أمام المسافرين عبر معبر رفح ولا يسمح بخروج الأعداد المتفق عليها ما يُشكّل انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي.

وقال قاسم ؛ في تصريحات له أن الاحتلال لم يسمح إلا بدخول ٢٧٪ من الأعداد المتفق عليها عدا عن عمليات التحقيق والتعذيب والمضايقات التي يتعرّض لها المسافرون من جنود الاحتلال.

ودعا قاسم كل الوسطاء والدول الضامنة إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص معبر رفح ووقف الانتهاكات الواسعة لكل مكونات اتفاق وقف إطلاق النار.