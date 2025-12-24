إسرائيل تغرق .. فيضانات مُفاجئة تضرب «نتانيا» والشوارع تتحوّل إلى أنهار خلال ساعة | شاهد

اجتاحت فيضانات مُفاجئة وسط إسرائيل بعد هطول أمطار غزيرة ظهر الثلاثاء بلغت حوالي 40 ملم في غضون ساعة تقريبًا وغمرت المياه شوارع بأكملها، ووصف شهود عيان مشاهد تشبه "الأنهار" التي تتدفق عبر المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو من الموقع ارتفاع منسوب المياه إلى ما يقارب غطاء محركات السيارات التي تحاول المرور عبر الطرق المغمورة، بحسب ما أفاد به موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي.

وقالت سلطات دولة الاحتلال في بلدة نتانيا إنه "نتيجةً لهطول أمطار غزيرة في فترة وجيزة، تشكلت عدة بؤر فيضانات في أنحاء المدينة"، مضيفةً أن فرق الطوارئ تتعامل مع جميع المناطق المتضررة.

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية أن كمية الأمطار في نتانيا قُدّرت بنحو 40 مليمترًا خلال ساعة تقريبًا، وحذّرت من استمرار هطول الأمطار وانتشارها إلى مناطق إضافية على طول الساحل الشمالي والأوسط.