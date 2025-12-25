بعد 20 عاما من التوقف.. علامة ‏De Tomaso‏ الإيطالية تعود للحياة وتنتج سوبركار منافسة لفيراري ‏

بعد غياب دام ‏20 عام، تعود علامة De Tomaso الإيطالية إلى واجهة عالم السيارات الفاخرة بإطلاق سوبركار جديدة تحمل اسم P72، في خطوة تعيد إحياء واحدة من الأسماء التاريخية وتضعها من جديد في مواجهة مباشرة مع عمالقة مثل فيراري ولامبورجيني وباجاني.

السيارة الجديدة تمثل مزيج متقن بين روح التصميم الإيطالي الكلاسيكي والجرأة الهندسية الحديثة، حيث جرى تطويرها على قاعدة مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون خفيفة الوزن، سواء على مستوى الشاسيه أو الهيكل الخارجي، ما يعكس تركيز العلامة على الأداء الخالص والبنية المتطورة.

وتلفت P72 الأنظار بتصميم خارجي شديد التميز، يتسم بخطوط انسيابية ناعمة وفتحات تهوية جانبية عميقة، مع رفارف عريضة وخلفية تعتبر من أجمل ما قدم في فئة السوبركار الحديثة، ويظهر بوضوح تأثر السيارة بعصر سيارات سباقات التحمل في الستينات والسبعينات، لكن بلمسة معاصرة تعزز حضورها على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فجاءت وفية للفلسفة الكلاسيكية، إذ خلت تماما من الشاشات الرقمية وأنظمة الترفيه المعتادة، واعتمدت بدلا من ذلك على عدادات تناظرية تقليدية وأزرار ومفاتيح معدنية، مع استخدام مكثف للألمنيوم ولمسات نحاسية أنيقة تمنح المقصورة طابع فني فريد.

ميكانيكيا تعتمد السوبركار على محرك ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لترات مزود بشاحن فائق، تقول الشركة إنه طور خصيصا لهذا الطراز، رغم تقارير أشارت إلى أنه نسخة معدلة من محرك فورد الشهير Coyote المستخدم في موستنج وF-150، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 700 حصان وعزم دوران يبلغ 819 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي، في اختيار نادر يعزز متعة القيادة لعشاق السيارات الكلاسيكية.

ولم تكشف De Tomaso حتى الان عن أرقام التسارع أو السرعة القصوى، لكنها أكدت أن الإنتاج سيقتصر على 72 نسخة فقط حول العالم، ما يجعل P72 واحدة من أكثر السيارات حصرية في فئتها، مع توقعات بأن يتجاوز سعرها حاجز المليون دولار بسهولة.