الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
كريم عاطف

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات ‏‏التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام ‏‏تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد ‏‏على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على‏ ‏5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل ‏بمتوسط سعر 500 ألف ‏جنيه:‏

1- شيفروليه كروز 

تتوفر شيفروليه كروز موديل 2016 بمحركين رئيسيين، الأول 1.4 لتر تيربو بقوة 153 حصان وعزم 240 نيوتن متر، والثاني 1.6 لتر بقوة 116 حصان، كلاهما يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

وتاتي السيارة مع نظام تعليق ماكفيرسون أمامي ومحور التواء خلفي، وتتميز بأنظمة أمان مثل ABS وESP وتجهيزات تكنولوجية مثل نظام MyLink (مع دعم Apple CarPlay/Android Auto) ونقطة اتصال 4G LTE اختيارية.

أما عن سعر السيارة شيفروليه كروز موديل 2016 ‏فتتوفر بسوق المستعمل بمتوسط سعر من 400 الف الي 500 الف جنيه على حسب الحالة الفنية ومواصفات السيارة.

2- رينو داستر

تتوفر رينو داستر موديل 2016، بمحرك بنزين 4 سلندر (1.6 أو 2.0 لتر)، بقوة تتراوح بين 115 و 135 حصان، وتتوفر بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي 4 سرعات.

وتاتي السيارة مع أنظمة دفع أمامي أو رباعي، وتسارع من 0-100 كم/ساعة حوالي 10-11 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 173-178 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة رينو داستر موديل 2016‏، فتتوفر بسوق المستعمل بمتوسط سعر من ‏‏450 الف الي 500 الف جنيه على حسب الحالة الفنية ومواصفات ‏السيارة .‏

3- شيفروليه افيو 

تتوفر شيفروليه أفيو موديل 2020 بمحرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر يولد حوالي 86 حصان، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 11.9 ثانية، مع سرعة قصوى 166 كم/س.

وتستهلك السيارة وقود بمتوسط يبلغ 7.3 لتر/100 كم، وتدعمها أنظمة أمان مثل ABS ووسائد هوائية، مع خزان وقود 45 لترا.

أما عن سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2020 ، فتتوفر بسوق المستعمل بمتوسط سعر من ‏‏430 الف الي 530 الف جنيه على حسب الحالة الفنية ومواصفات ‏السيارة .‏

4- نيسان صنى 

تتوفر نيسان صني موديل 2019، بمحرك 1.5 لتر 4 سلندر بقوة حوالي 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن متر، مع خيارات لناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي (CVT أو 4 سرعات حسب الفئة).

وتاتي السيارة مع دفع أمامي، وتتميز بكفاءة استهلاك وقود جيدة، وتجهيزات أمان مثل الوسائد الهوائية والـ ABS، وتوفر الراحة والميزات الأساسية في فئاتها المتعددة.

أما عن سعر السيارة نيسان صني موديل 2019‏، فتتوفر بسوق المستعمل بمتوسط سعر من ‏‏440 الف الي 490 الف جنيه على حسب الحالة الفنية ومواصفات ‏السيارة .‏

5- بى واى دى F3 

تتوفر بى واى دى‏F3 ‎ موديل 2023، بمحرك 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم 145 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك CVT، وتوفر أنظمة أمان أساسية مثل ABS و EBD ووسائد هوائية.

وتاتي السيارة بجنوط رياضية 15 بوصة ومكيف هواء وتجهيزات ترفيهية قياسية، وتتميز بخزان وقود 50 لتر واستهلاك اقتصادي (حوالي 6.3 لتر/100 كم).

أما عن سعر السيارة بى واى دى‏F3 ‎‏ موديل 2023‏، فتتوفر بسوق المستعمل بمتوسط سعر من ‏‏440 الف الي 490 الف جنيه على حسب الحالة الفنية ومواصفات ‏السيارة .‏

السيارات المستعملة سوق السيارات المستعملة شيفروليه كروز رينو داستر شيفروليه افيو نيسان صنى بى واى دى F3

