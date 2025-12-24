أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن باراتي ، و فيات ريجاتا، وسوزوكي سويفت، فيات بونتو، سكودا فيليشا .

فولكس فاجن باراتي موديل 2004

تستمد سيارة فولكس فاجن باراتي موديل 2004 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة فولكس فاجن باراتي موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات ريجاتا موديل 1988

تنقل قوة سيارة فيات ريجاتا موديل 1988 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة فيات ريجاتا موديل 1988 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي سويفت موديل 1994

تمكنت سيارة سوزوكي سويفت موديل 1994 من قطع مسافة 100 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، تباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة سوزوكي سويفت موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات بونتو موديل 1995

تباع سيارة فيات بونتو موديل 1995 في سوق السيارات المصري باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة فيات بونتو موديل 1995 في سوق السيارات المصري للمستعمل 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا فليشيا موديل 1995

تحصل سيارة سكودا فيليشا موديل 1995 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 262 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة سكودا فيليشا موديل 1995 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .