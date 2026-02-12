قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تقدير فلسطيني واسع للجهود المصرية لدعم الفلسطينيين| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك تقديرًا واحترامًا كبيرين من كل قطاعات الشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة في إغاثة الشعب الفلسطيني، والمساهمة في استمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، واستقبال المرضى والجرحى وتقديم العلاج، بالإضافة إلى إرسال المساعدات الإنسانية يوميًا إلى قطاع غزة.

وأشار الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الجهود المصرية تشمل أيضًا المسار الدبلوماسي والسياسي على كل المستويات، للضغط من أجل استمرار وقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة الثانية منه، بما يتيح للشعب الفلسطيني التعافي وبدء عملية الإعمار.

كما أكد أن هناك تقديرًا واحترامًا من المجتمع الدولي لهذه الجهود، وأن زيارة وفود الدول المختلفة إلى معبر رفح والمستشفيات التي تستقبل الجرحى تُعد خطوة مهمة لمتابعة هذه الجهود، داعيا الدول إلى ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بشكل كامل، وتسهيل إدخال المساعدات وتوسيع العمل في معبر رفح وزيادة أعداد المسافرين والعائدين، وإزالة القيود التي يفرضها الاحتلال والتي تعيق عودة الفلسطينيين إلى القطاع.

وحذر من أن استمرار هذه العقبات يخدم مخططات الاحتلال في تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن الموقف المصري الثابت في مواجهة هذه المخططات يحظى بتقدير ودعم كل قطاعات الشعب الفلسطيني وكثير من الدول.

الشعب الفلسطيني معبر رفح وقف إطلاق النار

