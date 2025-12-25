قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران على حافة تحول كبير.. معركة خلافة المرشد الأعلى
عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول
السكة الحديد: نقل 40 ألف سوداني إلى بلادهم ضمن مبادرة "العودة الطوعية"
أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
انهيار جزئي لعقار في وراق العرب وفرق الإنقاذ تحصر الضحايا
مصطفى محمد يشارك في مران منتخب مصر.. هل يلحق مباراة جنوب أفريقيا؟
بيان أوروبي كندي مشترك : نطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية
مرشح مدعوم من ترامب يفوز برئاسة هندوراس.. من هو نصري عصفورة؟
وزير التربية والتعليم: منظومة التابلت تجربة ناجحة ومستمرة في المدارس.. وهذه رسالتي للأهالي |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول

استجابة دواسة البنزين
استجابة دواسة البنزين
كريم عاطف

تعد مشكلة عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة من الأعطال الحرجة التي تؤثر على أداء المحرك وسلامة القيادة. 

وتتنوع أسباب عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة، بين أعطال إلكترونية أو انسدادات في أنظمة الهواء والوقود. 

أولا : الأسباب الشائعة لعدم استجابة دواسة البنزين

1- تلف حساس دواسة الوقود (TPS): هذا الحساس مسؤول عن إرسال إشارة للكمبيوتر بمقدار الضغط على الدواسة؛ وفي حال تلفه، لا يستجيب المحرك للأوامر أو قد تدخل السيارة في "وضع الطوارئ" (Limp Mode).

2- انسداد فلتر الهواء: تراكم الأتربة يمنع دخول كمية كافية من الهواء، مما يضعف الاحتراق ويؤدي لبطء استجابة الدواسة.

3- انسداد ‏فلتر البنزين: انسداده يعيق وصول الوقود الكافي للمحرك، خاصة عند الرغبة في زيادة السرعة.

4- مشاكل في نظام الوقود: ضعف "طرمبة" (مضخة) البنزين أو اتساخ البخاخات يؤدي إلى تذبذب في الاستجابة أو تقطيع عند الضغط على الدواسة.

5- اتساخ صمام الخانق (الثروتل): تراكم الكربون والزيوت داخل الصمام يجعله يلتصق، مما يعيق الحركة السلسة للهواء ويؤخر الاستجابة.

6- أعطال في نظام الإشعال: تلف شمعات الاحتراق (البواجي) أو الكويلات يضعف قدرة المحرك على حرق الوقود بكفاءة فور الضغط على البنزين.

7- تراكم الأوساخ حول الدواسة: قد يكون السبب ميكانيكياً بسيطاً مثل تراكم الأتربة تحت الدواسة مما يمنع حركتها الكاملة. 

ثانيا : الحلول 

1- الفحص بالكمبيوتر: هو الخطوة الأولى لتحديد ما إذا كان هناك عطل في حساسات (TPS) أو (MAF) دون الحاجة لتبديل قطع عشوائية.

2- الصيانة الدورية للفلاتر: تنظيف أو استبدال فلتر الهواء وفلتر البنزين بشكل منتظم يحسن تدفق الوقود والهواء.

3- تنظيف "الثروتل": استخدام منظفات متخصصة (Carb Cleaner) لإزالة الرواسب عن صمام الخانق يعيد سلاسة الاستجابة.

4- تغيير شمعات الاحتراق: استبدال البواجي التالفة بأخرى أصلية يضمن سرعة اشتعال الوقود عند التسارع. 

ثالثا : إذا فقدت السيارة الاستجابة أو حدث تسارع غير مقصود

1- تحويل ناقل الحركة إلى وضعية "N" (المحايد) لفصل قوة المحرك عن العجلات.

2- استخدام الفرامل تدريجياً للوصول إلى منطقة أمنة.

دواسة البنزين القيادة حساس دواسة الوقود انسداد فلتر الهواء فلتر البنزين نظام الوقود الصيانة الدورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

مصرع شخص نتيجة تعرضه لصعق كهربائي بأسوان

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. استعدادات نهائية لزيارة البابا تواضروس وأعياد الميلاد ورأس السنة واحتفالات بذوى الهمم

جثه صورة أرشيفية

في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب مصابا بالرأس بإحدى قرى المنيا

بالصور

بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزي الأردنية قبل وبعد الشهرة

بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزى الاردنية قبل و بعد الشهرة
بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزى الاردنية قبل و بعد الشهرة
بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزى الاردنية قبل و بعد الشهرة

عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول

استجابة دواسة البنزين
استجابة دواسة البنزين
استجابة دواسة البنزين

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير
هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير
هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد