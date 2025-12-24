قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هيشغل 8 خطوط.. أين توجد شريحة SIM في هاتف آيفون البرتقالي؟

آيفون 17 برو ماكس باللون البرتقالي
آيفون 17 برو ماكس باللون البرتقالي
شيماء عبد المنعم

يتساءل رواد السوشيال ميديا الذين يملكون أجهزة آيفون 17 برو ماكس باللون البرتقالي، عن مكان وجود شريحة الاتصال SIM Card؛ خاصة في ظل التغييرات التي طرأت على تصميم الجهاز في الإصدارات الحديثة، إذ يأتي آيفون 17 برو ماكس بتصميم مختلف تماما، مقارنة بالأجيال السابقة؛ مما يثير تساؤلات حول طريقة استخدام شريحة الاتصال في هذا النموذج الجديد.


آيفون 17 برو ماكس بدون شريحة اتصال SIM Card

لا تحتوي سلسلة آيفون 17 على منفذ لشريحة SIM الفعلية، بما في ذلك آيفون 17 برو ماكس، حيث تم الاستغناء عن هذا المنفذ تماما في هذه الطرازات.

ومن المعروف أن شركة آبل قد بدأت في الانتقال تدريجيا من استخدام شريحة الاتصال SIM إلى تكنولوجيا eSIM في العديد من إصدارات آيفون الحديثة؛ وذلك بهدف توفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتوفير مساحة داخل الجهاز. 

وابتداء من هاتف آيفون 14، قدمت آبل أجهزة تدعم تشغيل شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM؛ مما يعني عدم وجود شريحة SIM فعلية في آيفون 17 برو ماكس.

وبالتالي، يمكن لمستخدمي هاتف آيفون 17 برو ماكس، تفعيل شبكة الاتصال من خلال eSIM فقط، عبر الخطوات التالية:

كيفية تفعيل eSIM في آيفون 17 برو ماكس

هناك عدة طرق لإعداد eSIM على آيفون البرتقالي، بدءا من التفعيل بنقرة واحدة، وصولا إلى الإعدادات اليدوية المتقدمة، وإليك أشهر هذه الطرق:

1. إعداد باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code: 

يرسل معظم مزودي شبكة المحمول رمز QR فور شراء خطة eSIM، كل ما عليك هو مسح الرمز واتباع التعليمات التالية:

- اذهب إلى "الإعدادات".

- اضغط على "خدمة الهاتف المحمول" أو "البيانات الخلوية".

- اختر "إضافة eSIM"، ثم اختر "استخدام رمز الاستجابة السريعة".

- امسح الرمز، اضغط على "استمرار" واتبع التعليمات لإعداد eSIM.

مع الانتهاء من تلك الخطوات؛ يجب أن يكون eSIM جاهزا للعمل خلال دقائق.

كيفية تفعيل eSIM في آيفون 17 برو ماكس

2. الإعداد اليدوي:

إذا لم تتمكن من مسح رمز QR أو كنت تفضل الإعداد اليدوي؛ إليك كيفية القيام بذلك:

- اذهب إلى "الإعدادات".

- اضغط على "خدمة الهاتف المحمول".

- اختر "إضافة eSIM"، ثم اختر "إدخال التفاصيل يدويا".

- أدخل عنوان SM-DP+ ورمز التفعيل الذي ستتلقاه بعد شراء eSIM.

- اضغط على "التالي".

- عندما تظهر إشعار "تم اكتشاف خطة خلوية"، اضغط على "استمرار" واتبع التعليمات.

كيفية تفعيل eSIM في آيفون 17 برو ماكس

كيفية تنشيط eSIM على آيفون البرتقالي؟

بعد إعداد eSIM؛ يجب التأكد من تنشيطه ليعمل بشكل صحيح. إليك كيفية التحقق من حالة تنشيط eSIM:

- اذهب إلى "الإعدادات".

- اضغط على "خدمة الهاتف المحمول".

- حدد ملف eSIM الخاص بك وتأكد من تفعيل الخيار "تشغيل هذه الخط".

هاتف  آيفون 17 برو ماكس يدعم تشغيل 8 خطوط

إذا كنت غير مُطَّلع على التقنية؛ فـ eSIM هي نسخة رقمية من شريحة SIM التقليدية، لذا فإن هاتف آيفون 17 برو ماكس يدعم تشغيل ما يصل إلى 8 خطوط باستخدام تقنية eSIM؛ مما يوفر مرونة كبيرة في إدارة الاتصال عبر مزودي خدمة مختلفين.

وتتيح هذه التقنية للمستخدمين أيضا، التبديل بين الخطوط بسهولة، دون الحاجة إلى شريحة SIM مادية.

آيفون 17 برو ماكس شريحة آيفون البرتقالي آيفون 17 برو ماكس باللون البرتقالي

