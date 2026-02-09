شيكابالا فى ذكرى شهداء الزمالك: وجعكم في القلب.. وذكراكم أمانة

أحيا محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الكرة المصرية ذكرى شهداء نادي الزمالك والكرة المصرية من المشجعين في حادث ملعب الدفاع الجوي.

ونشر شيكابالا صورة عبر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مش ناسيكم… ولا هانساكم 20 مشجع كانوا السند الحقيقي، والحب الصافي، وجعكم في القلب، وذكراكم أمانة،

ربنا يرحمكم ويجعل مثواكم الجنة"

وقع الحادث بسبب تدافع عند بوابات استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، وذلك قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي.

وعلي جانب اخر قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشكل رسمي، تعديل موعد مباراة نادي الزمالك أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم 11 فبراير بدلًا من 12 فبراير.