السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
البرادعي: التهديدات العسكرية ضد إيران تذكرنا بحرب العراق غير الشرعية
حنان شوقي : شوفت ليلة القدر وربنا دلني على الطريقة الصوفية
مشوفتش زيك..الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد أزمة إمام عاشور في الأهلي
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر اليوم بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
لي لي محمد أحمد صبيح تختتم الموسم بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
مشوفتش زيك..الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد أزمة إمام عاشور في الأهلي

سارة عبد الله

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة لقائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، على هامش أزمة إمام عاشور مع الأهلي وتغيبه عن معسكر الفريق بتنزانيا.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "مشوفتش زيك يا أصيل، لا عمرنا سمعنا عن مشكلة ولا عن غياب، ودايماً كنت درع حقيقي لنادي الزمالك".

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

