مشوفتش زيك..الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد أزمة إمام عاشور في الأهلي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة لقائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، على هامش أزمة إمام عاشور مع الأهلي وتغيبه عن معسكر الفريق بتنزانيا.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "مشوفتش زيك يا أصيل، لا عمرنا سمعنا عن مشكلة ولا عن غياب، ودايماً كنت درع حقيقي لنادي الزمالك".

عمرو الدردير على فيسبوك

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.