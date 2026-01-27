قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
بشير التابعي يكشف مفاجأة عن شيكابالا بعد الاعتزال

منار نور

كشف بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، عن مفاجأة تتعلق بمحمود عبد الرازق «شيكابالا»، القائد السابق للفريق الأبيض، رغم إعلانه اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الماضي.


وقال التابعي، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان»، إن شيكابالا لا يزال يتقاضى القيمة المالية لعقده خلال الموسم الحالي، موضحًا أن ممدوح عباس هو من يتحمل سداد مستحقات اللاعب.


وأضاف أن استمرار صرف مستحقات شيكابالا يأتي رغم اعتزاله وعدم استكمال عقده مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب، بحسب وصفه، تعرض لضغوط من بعض الأطراف داخل إدارة النادي دفعته لاتخاذ قرار الاعتزال.


وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الماضي، مؤكدًا عدم استكمال تعاقده مع القلعة البيضاء، والذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

