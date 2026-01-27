بشير التابعي يكشف مفاجأة عن شيكابالا بعد الاعتزال

كشف بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، عن مفاجأة تتعلق بمحمود عبد الرازق «شيكابالا»، القائد السابق للفريق الأبيض، رغم إعلانه اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الماضي.



وقال التابعي، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان»، إن شيكابالا لا يزال يتقاضى القيمة المالية لعقده خلال الموسم الحالي، موضحًا أن ممدوح عباس هو من يتحمل سداد مستحقات اللاعب.



وأضاف أن استمرار صرف مستحقات شيكابالا يأتي رغم اعتزاله وعدم استكمال عقده مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب، بحسب وصفه، تعرض لضغوط من بعض الأطراف داخل إدارة النادي دفعته لاتخاذ قرار الاعتزال.



وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الماضي، مؤكدًا عدم استكمال تعاقده مع القلعة البيضاء، والذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.