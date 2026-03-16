برلمان

برلماني: مصر لن تسمح بتهديد أمن الخليج وتؤكد أن استقرار المنطقة مسئولية عربية مشتركة

عبد الرحمن سرحان

أكد، النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب. أن التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تضع المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة والتنسيق بين الدول العربية للحفاظ على استقرارها ومنع انزلاقها إلى صراعات أوسع قد تهدد أمن شعوبها ومقدراتها.

وأوضح، نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية تنظر إلى أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، مشيرًا إلى أن العلاقات التي تجمع مصر بدول الخليج تقوم على أسس راسخة من التضامن التاريخي والتعاون الاستراتيجي، وهو ما يجعل القاهرة دائمًا في مقدمة الدول الداعمة لأشقائها في مواجهة أي تحديات أو تهديدات قد تستهدف أمنهم أو استقرارهم.

وأشار  عضو مجلس النواب. إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التداعيات المحتملة للتصعيد الإقليمي، مؤكدًا أن مصر تقف بثبات إلى جانب دول الخليج وتدعم كل ما من شأنه حماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة وتوترات قد تؤثر على مستقبل الأمن الإقليمي.

وأضاف، نائب الشرقيه. أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم استقرار المنطقة ورفض أي محاولات لزعزعة أمن الدول العربية أو تهديد سلامة أراضيها، مشددًا على أن القاهرة تواصل دورها المحوري في دعم مسارات التهدئة والحلول السياسية التي تضمن احتواء الأزمات وتقليل فرص التصعيد العسكري.

ولفت النائب سامي نصر الله. إلى أن ما تمر به المنطقة اليوم يستوجب تعزيز وحدة الصف العربي وتكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على توازن المنطقة ومنع تفاقم الأزمات، مؤكدًا أن التضامن العربي يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

