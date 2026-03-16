برلمان

برلماني: موقف مصر الداعم لدول الخليج يعكس ثوابت راسخة في حماية الأمن القومي العربي

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل القيام بدورها التاريخي في دعم الأشقاء العرب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح "الجمل" في بيان له اليوم، أن مصر كانت ولا تزال تقف بثبات إلى جانب أشقائها في دول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج واستقراره يمثلان جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد يمس استقرار هذه الدول الشقيقة هو تهديد مباشر للأمن العربي ككل.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة مع عدد من القادة والزعماء العرب، والتي جاءت في إطار التنسيق والتشاور المستمر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التوترات المتصاعدة، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم التضامن العربي.

وأشار الجمل إلى أن موقف مصر الواضح في إدانة الاعتداءات الأخيرة التي طالت بعض دول المنطقة يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن القاهرة كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا لكل الجهود التي تستهدف حفظ الأمن والسلم في المنطقة.

وشدد النائب ميشيل الجمل، على أن مصر، قيادة وشعبًا، ستظل داعمة لأشقائها في دول الخليج في مواجهة أي تحديات، وأن العلاقات المصرية الخليجية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، بما يسهم في حماية مصالح الشعوب العربية وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

