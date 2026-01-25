أحمد فتوح : شيكابالا أحرف لاعب وكان المفروض يلعب في برشلونة

كشف الإعلامي مينا ماهر تصريحات أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



وقال أحمد فتوح : قسما بالله شيكابالا أحرف لاعب شوفته في حياتي، انا بلعب على اي مش بعمل له حساب، مش بعمل حساب الا لشيكابالا، قسما بالله مفيش حد بيدخل دماغي غيره، شيكابالا كان المفروض يلعب في برشلونة".



كشف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس تتعلق بمشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال فتوح، عبر قناة «أون سبورت»: «كنت أرى أننا قادرون على الفوز بكأس الأمم الإفريقية، وكنا نطمح لتحقيق البطولة من أجل محمد صلاح أكثر من أنفسنا، ونعلم مدى حاجته لهذا اللقب».

وأضاف: «صلاح قدم لنا كل الدعم الذي نحتاجه، سواء داخل الملعب أو من الناحية النفسية، وكانت ثقته فينا كبيرة جدًا. وقبل مباراة كوت ديفوار تحدث معنا، وقال إن هدفنا هو الفوز وإسعاد الشعب المصري».

وتابع: «لم يكن يقصد ما قاله عن اللاعبين المحليين، وإنما كان يقصد أن إيقاع اللعب في المنتخبات يحتاج إلى لاعبين اعتادوا خوض المباريات كل ثلاثة أيام. وبعد هذا التصريح جلس معنا واعتذر، موضحًا أنه لم يقصد التقليل من أي لاعب».