رياضة

أحمد فتوح يُفجّر مفاجآت من كواليس المنتخب: كنّا نحلم بأمم إفريقيا من أجل محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

كشف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس تتعلق بمشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال فتوح، عبر قناة «أون سبورت»: «كنت أرى أننا قادرون على الفوز بكأس الأمم الإفريقية، وكنا نطمح لتحقيق البطولة من أجل محمد صلاح أكثر من أنفسنا، ونعلم مدى حاجته لهذا اللقب».

وأضاف: «صلاح قدم لنا كل الدعم الذي نحتاجه، سواء داخل الملعب أو من الناحية النفسية، وكانت ثقته فينا كبيرة جدًا. وقبل مباراة كوت ديفوار تحدث معنا، وقال إن هدفنا هو الفوز وإسعاد الشعب المصري».

وتابع: «لم يكن يقصد ما قاله عن اللاعبين المحليين، وإنما كان يقصد أن إيقاع اللعب في المنتخبات يحتاج إلى لاعبين اعتادوا خوض المباريات كل ثلاثة أيام. وبعد هذا التصريح جلس معنا واعتذر، موضحًا أنه لم يقصد التقليل من أي لاعب».

واختتم فتوح تصريحاته بموقف طريف عن بطولة أمم إفريقيا 2021، قائلًا: «جاء إمام عاشور ومحمد صبحي للحديث عن مواجهة أشرف حكيمي، وكنت أستمع إلى الأغاني، وقلت لهما: أنتم هتشوفوا هعمل فيه إيه النهارده».

