تكنولوجيا وسيارات

أشهر 5 سيارات 2025 في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها:  نيسان جوك، وكيا اكسييد، وهيونداي اكسنت RB ، وام جى ار اكس 5 بلس، وشيرى تيجو 7 .

شيرى تيجو 7 موديل 2025

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها قوة 145 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 7 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 10 الاف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2025 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، وبها قوة 171 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2025

قوة سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تصل إلي 125 حصان، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت RB موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 820 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 865 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 885 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 920 ألف جنيه .

كيا اكسيد موديل 2025

تتسارع سيارة كيا اكسيد موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلي 9.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، وبها قوة 160 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا اكسيد موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

نيسان جوك موديل 2025

قوة سيارة نيسان جوك موديل 2025 تصل إلي 115 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 10.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان جوك موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 35 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 185 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 سوق السيارات المصري تيجو 7 موديل 2025 ام جى ار اكس 5 بلس هيونداي اكسنت RB

