الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
‏2.56 مليون سيارة.. شيري تحقق مبيعات خيالية بعام 2025

شيري
شيري
كريم عاطف

سجلت مجموعة شيري في نوفمبر مبيعات بلغت 272,536 سيارة، من بينها 116,794 مركبة طاقة جديدة، بزيادة سنوية وصلت إلى 50.1% محققة أعلى رقم شهري في تاريخها، وللشهر الرابع على التوالي تواصل الشركة نموها في هذا القطاع. 

كما وصلت صادرات نوفمبر إلى 136,728 سيارة بارتفاع سنوي قدره 30.3%، لتحافظ شيري على تجاوز حاجز مئة ألف سيارة شهريًا في الصادرات لمدة سبعة أشهر متتالية، وتؤكد ريادتها كأكبر مصدّر للسيارات في الصين.


وخلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر، بلغت مبيعات شيري الإجمالية 2,561,465 سيارة بنمو سنوي بلغ 11.1%، فيما ارتفعت الصادرات التراكمية إلى 1,199,590 سيارة بنمو 14.7% حيث وصلت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة إلى 814,685 سيارة بزيادة قوية بلغت 69.4%، متخطية للمرة الأولى حاجز 800 ألف سيارة في عام واحد. وحتى نهاية نوفمبر، تجاوز عدد عملاء شيري حول العالم 18.28 مليون مستخدم، من بينهم أكثر من 5.7 مليون خارج الصين.


وتواصل شيري تعزيز استراتيجيتها القائمة على النمو المتوازي لـ السيارات الجديدة والسيارات التقليدية، وهو ما مكّنها من بناء محفظة متنوعة تلائم احتياجات الأسواق العالمية. 

وفي نوفمبر، أطلقت الشركة طراز TIGGO 9 CSH في كل من المجر ورومانيا وجمهورية التشيك، وهو الطراز الهجين الرائد لعائلة TIGGO وأول نموذج يعتمد على منصة "Tiger Leap Power" T2X، يجمع هذا الطراز بين بنية هجينة أصلية وأداء متعدد القدرات، ليمنح العملاء في أوروبا تجربة قيادة تتكامل فيها القوة، والثبات، والأمان، والعملية، والراحة.


وفي الشهر نفسه، قدمت شيري شاحنة HIMLA رسميًا في تشيلي وبيرو في طرح متزامن، لتلبي احتياجات العملاء في أمريكا اللاتينية الذين يبحثون عن مركبة قوية متعددة الاستخدامات بقدرات متميزة على مختلف التضاريس وحمولة عالية.


وتترجم قوة منتجات شيري حضورًا واسعًا وتقديرًا عالميًا متزايدًا؛ فقد دخل طراز TIGGO 4 قائمة أفضل 10 سيارات في اليونان بعد شهرين فقط من إطلاقه. كما حصل TIGGO 8 على جائزة "سيارة العام 2026" من منصة Carwow البريطانية الشهيرة، فيما نال طرازها الهجين TIGGO 8 CSH لقب "بطل السيارات الهجينة". 

كذلك وقع الاختيار على TIGGO 9 CSH لتكون السيارة الرسمية للتنقل في قمة العشرين هذا العام، في خطوة تعكس ثقة الأسواق الصاعدة في علامة شيري وتطور قدراتها.


وتضع شيري احتياجات المستخدمين في قلب عملياتها مع تسريع بناء منظومة تنقل متكاملة تشمل الإنسان والمركبة والبيئة المنزلية. ومنذ مراحل التطوير الأولى، تُشرك الشركة مستخدميها في عمليات البحث والتطوير والتصميم وبناء الهوية، وقد شهد معرض إندونيسيا الدولي للسيارات بجاكرتا الظهور العالمي الأول لطراز "Chery X"، وهو أول SUV عالمي بسبعة مقاعد قابلة للتحويل، بتصميم متعدد الاستخدامات مخصص للعائلات ويعكس مفهوم التصميم التشاركي، ليضيف طرازًا جديدًا إلى تشكيلة شيري الدولية.


وفي إطار تعميق حضورها العالمي، تسرّع شيري انتقالها من تصدير المنتجات إلى تصدير العلامة التجارية، مع التزامها باستراتيجية "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" التي تهدف إلى تعزيز وجودها الدولي ورفع مكانتها في الأسواق العالمية.


ومع اقتراب نهاية 2025، تواصل مجموعة شيري تمسكها بنهج التطوير طويل المدى، ودعم النمو المتوازن لقطاع المركبات الجديدة ولأنظمتها العالمية للابتكار، ومن موقعها الريادي في الأسواق، تمضي شيري نحو تعزيز قيمة علامتها لترسخ مكانتها كشركة تكنولوجيا تنقل عالمية موثوقة، قريبة من مستخدميها في كل مكان.

